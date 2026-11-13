Messi vuelve al Monumental: cuándo juega el astro jugará contra River con el Inter Miami

Lionel Messi volverá al Estadio Monumental para jugar contra River Plate vistiendo la camiseta del Inter Miami de Estados Unidos. El astro rosarino vestirá la diez de las "Garzas" por primera vez en nuestro país y lo hará ante el "Millonario" en su cancha. Después de la despedida de la Selección Argentina el pasado 6 de octubre en dicho recinto, ahora el astro rosarino regresará en 2027, pero para salir al verde césped con su equipo junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, entre otros.

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Cuándo juega Messi en el Monumental contra River con el Inter Miami

Tanto la "Banda" como el conjunto que milita en la MLS anunciaron que el partido tendrá lugar el 19 de enero del año próximo en el Monumental. El mismo será organizado por COC Global y contará con figuras del fútbol mundial como el propio Messi, Casemiro, De Paul y Suárez entre los visitantes, además de Nicolás Otamendi y Thiago Almada en el dueño de casa. Según informaron por medio de un comunicado en la página oficial del Inter Miami, "el evento celebrará el crecimiento y la proyección internacional de ambos clubes".

Lionel Messi vuelve al Monumental para jugar contra River con el Inter Miami

El comunicado del Inter Miami confirmando el amistoso contra River en el Monumental

Organizado por COC Global, el partido contará con algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial, como Leo Messi, Casemiro, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, entre otros. El evento celebrará el crecimiento y la proyección internacional de ambos clubes. El partido reunirá a dos clubes que, a pesar de haber seguido caminos diferentes, se han convertido en instituciones futbolísticas mundiales y han experimentado un notable crecimiento deportivo, institucional y comercial en los últimos años.

También representará un encuentro entre dos proyectos que, cada uno a su manera, han ayudado a expandir el alcance del fútbol y a construir comunidades de millones de aficionados en todo el mundo. Para River Plate, este crecimiento es el resultado de una década marcada por grandes logros deportivos, prominencia internacional y una profunda transformación institucional. Entre los hitos más notables del club se encuentra la modernización y ampliación del Estadio Monumental, ahora consolidado como el estadio con mayor asistencia del mundo y uno de los recintos más importantes del fútbol mundial.

Por su parte, el Inter Miami ha experimentado un período de expansión sin precedentes, convirtiéndose en una de las marcas de fútbol de mayor crecimiento y reconocimiento internacional. La llegada de Leo Messi, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, representa un hito fundamental en esa trayectoria, complementado por la incorporación de otras estrellas internacionales y el desarrollo de un proyecto deportivo e institucional con ambiciones globales.

El evento será organizado por COC Global, la empresa responsable de la producción y coordinación general del partido, en colaboración con River Plate e Inter Miami. La iniciativa busca brindar una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos en la cancha, combinando el espectáculo deportivo con diversas actividades para los aficionados de ambos clubes.

La presencia de Messi en el Estadio Monumental tendrá un significado especial, marcando el regreso de la leyenda de la selección argentina a uno de los estadios más emblemáticos de su trayectoria con el equipo nacional. Ofrecerá a miles de aficionados en Buenos Aires la oportunidad de disfrutar nuevamente viéndolo jugar en un estadio que ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables de su carrera internacional.

Más allá de su carácter amistoso, el encuentro servirá como una verdadera celebración del fútbol, ​​de sus estrellas y del crecimiento internacional de dos instituciones que comparten el compromiso de seguir desarrollándose y de dar a conocer su identidad a nuevas audiencias. El 19 de enero, el Estadio Monumental acogerá un evento especial para los seguidores de ambos clubes y para los aficionados al fútbol de todo el mundo, situando a Buenos Aires en el centro de la atención deportiva internacional. Próximamente se anunciarán más detalles sobre la organización del evento, la venta de entradas y las actividades previstas a través de los canales oficiales de ambos clubes.

Los datos que unen a Messi con River y el Monumental

Su historia está ligada a la institución ya que fue a probarse en el año 2000 después de varios años de brillar en las inferiores de Newell's. Como la "Lepra" no pudo seguir haciéndose cargo de su tratamiento, la familia del joven Leo buscó una alternativa pero finalmente Núñez no fue el destino. Charles Rexach, desde Barcelona, se puso en contacto con su padre Jorge y poco después la futura estrella arribó a Cataluña para seguir escribiendo su historia. Además, con la Selección Argentina se retiró invicto con 23 triunfos y 6 empates.