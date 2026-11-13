¿Chau River? Llegó con Coudet por más de 3 millones, no rindió y se iría a fin de año

Un jugador que llegó a River Plate con Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador por una cifra cercana a los 3 millones de dólares está muy cerca de dejar el club a fin de año. Después de varios meses con un flojo nivel en el "Millonario", todo indica que Rafael Santos Borré tendría las horas contadas en la institución a pocas semanas del fin de la temporada. El delantero colombiano que selló su regreso en junio sólo marcó un gol, erró un penal decisivo y para colmo no es titular para Leonardo Ponzio.

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¿Chau River? Borré es candidato a irse de River a fin de año

El nacido en Barranquilla jugó un total de 14 partidos desde su vuelta por la que la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo pagó un total de 3.900.000 de dólares por él. Su único tanto lo convirtió en la derrota por 3 a 1 ante Aldosivi en los 16avos de la Copa Argentina donde el elenco de Nüñez se despidió de dicho torneo. Con sólo 481 minutos en cancha -poco más de 30 con Ponzio-, queda claro que no es la prioridad del DT actual quien tampoco está confirmado que seguirá. Por este motivo también es que el delantero de 31 años tendría chances de quedarse, ya que dependerá del próximo entrenador que tome las riendas.

Un detalle no menor en esta floja etapa de Borré es que también erró un penal en la definición contra Independiente Santa Fe por los octavos de la Copa Sudamericana. Si convertía su remate, los entonces comandados por Coudet pasaban a cuartos pero lo estrelló en el palo y luego River quedó eliminado tras empatar tanto en la ida como en el Monumental. Tanto por esta acción como por su nivel, es uno de los más "castigados" por los hinchas y relegado también por el cuerpo técnico incluso sabiendo el monto que el "Millonario" desembolsó por él a mitad de año.

El único gol de Rafael Santos Borré desde su regreso a River

Los números de Borré en su primera etapa en River

Partidos jugados : 149.

: 149. Goles : 55.

: 55. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: Copa Argentina 2017 y 2019; Supercopa Argentina 2018 y 2021; Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019.

Rafael Santos Borré se iría de River a fin de año

Cuándo vuelve a jugar River por los octavos del Clausura vs. Lanús

El duelo entre el "Millonario" y el "Granate" por un lugar en los cuartos de final del campeonato tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas. Tanto el arbitraje como la televisación de dicho cotejo se confirmará con el correr de los días. Un dato no menor es que el ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe en el encuentro entre Instituto y Huracán en Córdoba que se medirán a partir de las 22.