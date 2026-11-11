Los 4 volantes a los que apunta River como refuerzos en 2027

River Plate todavía no cerró el año 2026 que hasta el momento fue para el olvido, pero ya apunta a lo que puede ser el 2027. El objetivo de la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo es formar un equipo competitivo para lo que viene, por lo que quieren reforzar un sector en el que el "Millonario" sufrió bajas durante toda la temporada. Por este motivo, hay cuatro nombres buscados para el mediocampo, un puesto que el actual DT -Leonardo Ponzio- conoce muy bien.

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Quiénes son los 4 volantes que quiere River para el mercado de pases del 2027

River apunta al mediocampo: los cuatro volantes que suenan como refuerzos en 2027

Exequiel Palacios

El futbolista que llegó recientemente al Ipswich Town de Inglaterra por 20 millones de euros es uno de los buscados, Hace pocos días declaró en una entrevista con los hermanos Gastón y Esteban Edul que tiene ganas de volver en buenas condiciones físicas. Hoy "Pala" tiene 28 años y no será fácil que el "Millonario" lo traiga desde la Premier League después de su último paso por el Bayer Leverkusen de Alemania.

Guido Rodríguez

La dirigencia quiere seguir sumando campeones del mundo en Qatar 2022 y además de Palacios también apuntan al hombre del Valencia de España. Este último también surgió de las Inferiores del "Millonario", tiene 31 años y es uno de los que más chances tiene de regresar para el mercado de pases 2027. El club ya inició gestiones para repatriarlo para que vuelva y tenga aún más rodaje del que tuvo cuando jugó de la mano de Marcelo Gallardo.

Juan Ignacio Nardoni

El mediocampista con pasado en Racing está actualmente en Gremio de Porto Alegre donde no tiene tanto rodaje como el esperado. Dicho club pagó un total de 8 millones de dólares por el 80% del pase a la "Academia" y tiene contrato hasta diciembre del 2029, por lo que tampoco será fácil que deje la institución. Sin embargo, teniendo en cuenta lo invertido por la dirigencia en el último mercado no suena descabellado que apunten a traerlo ya sea por una compra o por un préstamo.

Santiago Longo

No es la primera vez que River lo busca y ante la necesidad de reforzar ese puesto, la dirigencia podría avanzar por él si no se concreta ninguno de los mencionados. El volante de Belgrano de Córdoba tiene vínculo con el "Pirata" hasta 2027 y viene de ser clave en la obtención del Torneo Apertura justamente en la final contra el "Millonario" en el Kempes.

Sin Vera, Moreno y Montiel, River piensa en el 11 ante Lanús para los octavos del Clausura

A falta de poco más de dos semanas para el partido ante el "Granate" en el Estadio Monumental, River ya trabaja pensando en lo que viene. Fausto Vera y Aníbal Moreno son los dos futbolistas a recuperar de cara a este compromiso, el primero por un desgarro, mientras que el segundo sigue con una molestia en la zona lumbar. Además, Gonzalo Montiel deberá cumplir la segunda fecha de suspensión por la expulsión en el Superclásico y espera porque se reduzca un partido más.