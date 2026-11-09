En River confirmaron hasta cuándo Ponzio se quedará como DT

La temporada 2026 de River expone que contó con los servicios de tres entrenadores en el banco de suplentes. El primero fue Marcelo Gallardo, luego fue el turno de Eduardo Coudet y, por último, la contratación de Leonardo Ponzio. Aunque pareciera que el año podría llegar a presentar una cuarta cara nueva. Una que podría ser del gusto de los fanáticos, debido a que lo vienen pidiendo hace bastante tiempo en las redes sociales.

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Lo primero a mencionar es que Leonardo Ponzio se encuentra atado al puesto hasta junio de 2027. Esto es producto de que la AFA no permite que haya un entrenador interino por más de dos fechas. Por ende, el Millonario se vio obligado a realizarle un contrato profesional. Uno que se va a poner en revisión de acuerdo con el desempeño del equipo en lo que resta de la vigente temporada.

“Al final de la temporada evaluaremos si es Leo o si es otro. Vemos aptitud, calidad humana, conocimiento de lo que es River y tiene un plantel súper competitivo”, expresó Stefano Di Carlo en una charla con ESPN. Esto permite pensar que una consagración en el Torneo Clausura podría darle al León la posibilidad de quedarse un tiempo más en el cargo.

Mientras que una pronta eliminación en el certamen nacional podría generar que la dirigencia del Millonario considere la idea de contratar a un nuevo entrenador pensando en la temporada 2027. Uno de los nombres que más se menciona en las redes sociales es el de Ramón Díaz, quien es el preferido de los hinchas y dio varias señales de estar dispuesto a asumir apenas lo llamen de manera formal.

Por otro lado, hay un nombre que genera un poco de división. Esto es producto de que la segunda figura que aparece en el horizonte para hacerse cargo del plantel de River es Hernán Crespo, quien se encuentra en el Atlas de México. Según los trascendidos, habría una cláusula a favor del conjunto argentino que se puede poner en marcha recién en el próximo mercado de pases. Aunque depende del pago de una suma de dinero cercana a los 2 millones de dólares. Algo que no salió del todo bien, debido a que se decidió recurrir a esta medida con el Alavés de España para captar al “Chacho” Coudet.

La mini pretemporada de Leonardo Ponzio

La presencia de la fecha FIFA de noviembre expone que River tardará en enfrentarse a su adversario de octavos de final del Torneo Clausura. Este parate podría ser utilizado para llevar a cabo una pequeña pretemporada en las instalaciones del Hotel Hilton, que se encuentra ubicado en la localidad de Pilar. La idea es recuperar a ciertos jugadores lesionados y poner a otros en mejores condiciones físicas. Este proceso de trabajo se llevará a cabo entre los días 11 y 12 de noviembre, con jornadas de doble turno.