Exequiel Palacios le dio una buena noticia a los hinchas de River Plate, en medio de un año sin alegrías hasta el momento. El volante de Ipswich y de la Selección Argentina confesó en una entrevista con Los Edul que quiere volver al "Millonario" aunque no puso fecha, pero coincide con el deseo del presidente, Stefano Di Carlo, que ya intentó repatriarlo en el último mercado y volvería a buscarlo en enero.

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El mediocampista, de 28 años, no dudó cuando le preguntaron por un posible regreso al país para ponerse otra vez la camiseta de River. "Me gustaría volver, volver bien y disfrutar, ¿no? Sé que si me toca, tengo la posibilidad de volver, va a ser como el desafío de decir, ¿con qué me voy a encontrar?", contó.

Lejos de esquivar la presión que implica volver a Núñez, Palacios la tomó como un estímulo: "Pero también me gustan esos desafíos de volver, de estar preparado, de estar, de devolverle cosas a River y estar a la altura, ¿no? Porque bueno, River te exige todo el tiempo. Lo viví y sí. Olvídate, toca vivir. También voy a volver más grande y te exigen, aparte, ganes lo que hayas ganado, te exigen".

El interés de la dirigencia de River y el obstáculo con Ipswich

El deseo de Palacios coincide con lo que buscan en River. La dirigencia millonaria siempre lo tienta para que vuelva y el propio Di Carlo lo tuvo entre sus grandes objetivos en el último mercado de pases. En aquel momento, el volante eligió otro camino: dejó Alemania y se fue a la Premier League. Ahora, distintos medios aseguran que el presidente volvería a intentarlo de cara al mercado de enero.

Por ahora no hay una oferta formal confirmada. Pero la frase del futbolista le da a River un argumento que antes no tenía: el jugador quiere volver. El gran problema para River es económico y contractual, ya que Palacios llegó a Ipswich a mediados de este año a cambio de 22,5 millones de euros, después de seis temporadas y media en el Bayer Leverkusen.

El vínculo del tucumano con Ipswich se extiende hasta junio de 2030. Por eso, todo indica que todavía le quedan algunos años en Europa antes de pegar la vuelta. Con ese contrato y esa inversión, un regreso inmediato a River parece difícil. El propio Palacios habló de volver, pero nunca dijo cuándo.

Las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

En la misma entrevista, Palacios, que estará en la fecha FIFA con la "Albiceleste", habló de las teorías conspirativas que circularon tras la final del Mundial 2026, que Argentina perdió ante España. Fue contundente: "De eso me río, digo, no me creen cuando de la nada digo 'no pasó nada', y me río, o sea, no pasó nada porque se perdió, yo creo que España hizo un torneo de punta a punta increíble".

El volante reconoció que algunos jugadores llegaron "en lo físico por ahí medio tocados", pero negó cualquier conflicto interno: "Internamente no pasó nada. Peleamos hasta el final, de hecho estuvimos a la altura. Veníamos con ese respeto de haber salido campeón el mundial pasado. Cuando me preguntaron, mi respuesta fue riéndome, no pasó nada porque literalmente no pasó nada, el grupo estaba más fuerte y unido que nunca. Estábamos preparados para salir campeón otra vez".