Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Tras ganarle en Mar del Plata por 2-0 a Aldosivi, con goles de Ángel Correa y Lucas Beltrán, River se encuentra clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura y dio un importante avance en la tabla anual, que define los ingresos a las copas internacionales de la próxima temporada. Los tres puntos obtenidos permiten apreciar que el Millonario depende de tan solo una alternativa para ingresar a la Copa Libertadores.

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Si se aprecia la tabla anual, es posible determinar que el Millonario se encuentra en el sexto lugar, con 55 unidades, y clasificado a la siguiente edición de la Copa Sudamericana. Esto es producto de 17 victorias, 4 empates y 11 derrotas a lo largo de la temporada. Una que los hinchas buscan que quede en el olvido, debido a que en ella se produjo la contratación de tres entrenadores para manejar los hilos del plantel profesional.

El Millonario necesita consagrarse campeón del Clausura para disputar la Libertadores.

El desempeño de River expone que la única manera de poder ingresar a la Copa Libertadores es abrirse paso en las diferentes rondas de eliminación directa del Torneo Clausura y llegar a la final. Dependiendo del adversario que le toque, puede que esté obligado a ser campeón para clasificarse o que con ser segundo le alcance para quedarse con el cupo que se encuentra en juego. Sin embargo, la magnitud de la institución exige que dé la vuelta olímpica para dejar atrás los malos momentos de la temporada.

Hasta el momento, el desarrollo del torneo local expone que River disputará los octavos de final en el estadio Monumental, pero no conoce a su adversario. Uno que podría salir de Lanús o Defensa y Justicia, dependiendo del resultado que obtengan en los próximos días. Lo más probable es que el Granate sea el rival a vencer porque se encuentra en inferioridad de números y depende de lo que suceda entre el Halcón de Florencio Varela y Boca.

"Los argumentos son que vamos a salir a buscar todos los partidos, sin criterio de poder generar juego y acciones de gol, que es lo que hoy tuvimos. Y nada, la historia, lo que vos decís, marca que nunca nos podemos bajar de poder llevarnos un campeonato y es lo que busca siempre la institución", expresó Leonardo Ponzio en conferencia de prensa.

Hay que recordar que River tuvo la chance de clasificarse a la siguiente Copa Libertadores, pero la desperdició al perder frente a Belgrano la final del Torneo Apertura. Esto provocó que el equipo se viera obligado a sumar puntos en la tabla anual o consagrarse en el vigente certamen. Además, está la diferencia de ingresos económicos, porque el máximo certamen paga, solo de entrada, unos 3 millones de dólares por formar parte de la fase de grupos, mientras que la Sudamericana no llega al millón.