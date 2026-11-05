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River Plate

El polémico penal que le dieron a River en su partido contra un equipo descendido en el Torneo Clausura

El árbitro Bryan Ferreyra sancionó un dudoso penal tras una mano dentro del área, pocos minutos después de anularle un gol al local por un milimétrico offside. El delantero con paso por la Fiorentina convirtió el gol a falta de quince minutos para el final.

05 de noviembre, 2026 | 16.42
River Plate, fútbol argentino, Aldosivi, Torneo Clausura 2026

River le gana por 1 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata con un gol de penal de Lucas Beltrán, sancionado por el árbitro Bryan Ferreyra luego de una dudosa mano adentro del área. A pesar de que no lo cobró en primera instancia, el referí, protagonista de una floja actuación la fecha pasada del Torneo Clausura 2026 en el empate entre Belgrano de Córdoba y Barracas Central, cambió su decisión tras acudir al VAR. El 'Millonario' se impone a falta de quince minutos para el final contra el 'Tiburón', que ya está descendido desde la jornada anterior por quedar anteúltimo en la tabla anual.

El polémico penal que el árbitro Bryan Ferreyra cobró en Aldosivi vs. River

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

La derrota por 1-0 frente a Boca complicó seriamente las posibilidades del Millonario. Con 52 puntos en la tabla anual, River quedó sin chances de terminar entre los tres primeros y ya no depende exclusivamente de sus propios resultados para acceder al máximo torneo continental.

Actualmente, tiene dos caminos posibles para conseguir la clasificación:

  • Ganar el Torneo Clausura: es la alternativa que depende exclusivamente de River. Si consigue el título, obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores 2027, independientemente de su ubicación en la tabla anual.
  • Clasificar mediante la tabla anual: necesita terminar quinto y que se liberen dos cupos. Para eso, deberá vencer a Aldosivi y esperar resultados favorables de sus competidores directos.

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