El polémico penal que le dieron a River en su partido contra un equipo descendido en el Torneo Clausura

River sufre contra un equipo descendido: Beltrán convirtió tras un polémico penal el 1 a 0 contra Aldosivi a 15 minutos del final.

River le gana por 1 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata con un gol de penal de Lucas Beltrán, sancionado por el árbitro Bryan Ferreyra luego de una dudosa mano adentro del área. A pesar de que no lo cobró en primera instancia, el referí, protagonista de una floja actuación la fecha pasada del Torneo Clausura 2026 en el empate entre Belgrano de Córdoba y Barracas Central, cambió su decisión tras acudir al VAR. El 'Millonario' se impone a falta de quince minutos para el final contra el 'Tiburón', que ya está descendido desde la jornada anterior por quedar anteúltimo en la tabla anual.

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El polémico penal que el árbitro Bryan Ferreyra cobró en Aldosivi vs. River

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

La derrota por 1-0 frente a Boca complicó seriamente las posibilidades del Millonario. Con 52 puntos en la tabla anual, River quedó sin chances de terminar entre los tres primeros y ya no depende exclusivamente de sus propios resultados para acceder al máximo torneo continental.

Actualmente, tiene dos caminos posibles para conseguir la clasificación:

Ganar el Torneo Clausura: es la alternativa que depende exclusivamente de River. Si consigue el título, obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores 2027, independientemente de su ubicación en la tabla anual.

es la alternativa que depende exclusivamente de River. Si consigue el título, obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores 2027, independientemente de su ubicación en la tabla anual. Clasificar mediante la tabla anual: necesita terminar quinto y que se liberen dos cupos. Para eso, deberá vencer a Aldosivi y esperar resultados favorables de sus competidores directos.

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