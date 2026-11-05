Chau River: trabajó 27 años en el club y ahora pegó el portazo

Gabriel Rodríguez le puso fin a su vínculo con River Plate después de mucho tiempo y la noticia no tardó en impactar en las paredes del Estadio Monumental. El histórico formador de Inferiores que le dedicó 27 años de su vida al "Millonario" -dividido en tres ciclos- no seguirá como coordinador de dicho sector e interrumpió su contrato que vencía a finales del 2027. De esta manera, la dirigencia deberá definir quién será el sucesor del hombre que descubrió a diferentes figuras que brillaron o brillan en Europa o con la Selección Argentina.

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Gabriel Rodríguez se va de River: su historia y cracks que descubrió

El comienzo de su trabajo en Núñez se dio a los 21 años cuando entrenó juveniles de la mano del histórico Adolfo Pedernera, quien lo descubrió dirigendo en el baby de la Sociedad de Fomento Lourdes. La leyenda del club que integró "La Máquina" le enseñó la manera de captar y formar futbolistas desde chicos, lo cual sin dudas llevó a cabo con el correr del tiempo.

Desde Marcelo Gallardo hasta Franco Mastantuono, Rodríguez vio crecer a diferentes cracks y también consagrarse con el "Manto Sagrado", en el que también se dio el lujo de trabajar con Amadeo Carrizo. También aparecen nombres como el de Pablo Aimar, Javier Saviola, Andrés D'Alessandro, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios entre los más importantes que vio desde sus inicios.

Gabriel Rodríguez dejó su cargo de coordinador de Inferiores de River

Sin embargo, también atravesó momentos difíciles en el club. Son 43 años ininterrumpidos de cumplir con su labor de los cuales 27 fueron en el "Millonario", dos en Independiente donde descubrió a Alan Velasco y otros 14 en San Lorenzo. Todo ello lo llevó al cansancio y a "la necesidad de descansar", tal como confirmó a principios de octubre a El Destape. "Me voy a las 6 de la mañana y vuelvo a las 19 a casa. Tengo a cargo 300 chicos entre juveniles e infantiles", contó en aquel momento. A su vez, destacó que no se iría por conflicto con la diferencia ya que no tuvieron problemas como sí los vivió con Alfredo Davice y Daniel Passarella, quienes lo echaron, pero regresó con Rodolfo D'Onofrio y por pedido del "Muñeco" volvió a su función habitual.

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El "Millonario" de Leonardo Ponzio se verá las caras con el "Tiburón" de Mar del Plata este jueves 5 de noviembre desde las 15 horas en el Estadio José María Minella con el arbitraje de Bryan Ferreyra. El encuentro saldrá en vivo por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. El elenco comandado por Leonardo Ponzio tiene su clasificación asegurada a los playoffs y sabe que necesita ganar el Torneo Clausura para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

El último antecedente entre ambos quedó para el elenco marplatense y fue con victoria por 3 a 1 en los 16avos de final de la Copa Argentina en el marco del primer encuentro oficial del semestre para ambos.