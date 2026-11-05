Se supo qué pasa con la 10 de la Selección Argentina de Lionel Messi en 2026

Se supo qué pasa con la camiseta 10 de la Selección Argentina tras el retiro de Messi.

La Selección Argentina ya tomó una decisión con relación a la camiseta número 10, que dejó vacante Lionel Messi después de su retiro del equipo nacional. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará los últimos dos partidos del 2026, en los amistosos frente a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y a Costa Rica, el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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La determinación general en la "Albiceleste" fue que nadie tomará ese dorsal todavía hasta el 2027, cuando empiecen las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030 allá por septiembre de dicho año. Por lo tanto, el número de remera más pesado de la historia podría estar alrededor de doce meses sin utilizarse, si así lo decidieran desde el cuerpo técnico nacional.

Como en los amistosos de la fecha FIFA no es obligatorio asignar los dorsales del 1 al 11, Scaloni no ve necesario asignarle la 10 a alguien joven para que cargue con semejante responsabilidad. Más allá de que la Selección Argentina ya está clasificada a la Copa del Mundo porque será local en al menos un duelo de la fase de grupos, disputará igualmente las Eliminatorias para no perder ritmo competitivo antes de la Copa América, que será a mediados del 2028 seguramente en Estados Unidos.

Quiénes son los candidatos a llevar la 10 de Messi en la Selección Argentina desde 2017

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Nicolás Paz.

Lautaro Martínez.

Thiago Almada.

Franco Mastantuono.

Nico Paz es uno de los candidatos a heredar la 10 de Messi.

Según ESPN, la llevará Nico Paz

De acuerdo con la información del cronista Federico Bueno en Equipo F por ESPN en la televisión, la responsabilidad recaerá nada menos que sobre Nicolás Paz. El talentoso mediapunta español nacionalizado albiceleste, de 22 años, brilla en Como de Italia y Real Madrid de España no tiene la intención de "repescarlo" por el momento.

El hijo de otro exfutbolista como Pablo "Pescadito" Paz disputó apenas 71 minutos en el reciente Mundial. Fueron 11 ante Argelia en el 3-0 del debut, cuando el zurdo ingresó precisamente por "Leo", y luego otros 60 cuando salió frente a Jordania para dejarle su lugar justamente al capitán, durante la victoria por 3-1 en el cierre de la fase de grupos.

"Fede" Bueno comunicó en ESPN que "si Scaloni renueva (el contrato) al frente de la Selección, ya tiene resuelto quién va a llevar la 10, quién va a ser el heredero de la 10". Al mismo tiempo, aclaró que se trata de "alguien que todavía no la usó" y les propuso a sus compañeros en el piso que arriesgaran quién iba a ser.

Cuando sus colegas mencionaron erróneamente a Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, Bueno sentenció que "la 10 post Messi, si Scaloni sigue siendo el técnico de la Selección Argentina, va a ser para Nico Paz". "Está bien...", coincidió finalmente el conductor Gustavo López.