Nico Paz marcó el 3-0 del Como ante el Lens en la Champions League y lo dedicó a Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que murió tras un choque.

Nico Paz convirtió un gol de Champions League en un homenaje. El volante de la Selección Argentina marcó el 3-0 del Como ante el Lens, en Francia, y lo festejó mostrando una camiseta con la cara de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que murió el martes tras un choque con un arquero. Para Paz, nacido en Tenerife y formado en ese club, la dedicatoria fue personal.

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Corría el minuto 40 en el estadio Bollaert-Delelis. El Como de Cesc Fàbregas ya ganaba 2-0 con un doblete del griego Tasos Douvikas cuando llegó un contraataque letal. Lucas Da Cunha lanzó a Douvikas, que abrió para Nico Paz. El argentino vio adelantado al arquero Risser y lo batió con un zurdazo potente.

No hubo grito ni corrida. Paz fue hacia el banco de suplentes, tomó una camiseta que tenía preparada y la mostró a las cámaras. Llevaba la foto de Jesús de Miguel, un lazo negro y un mensaje breve: "Descansa en paz". Después se persignó y miró al cielo.

Antes de su gol, el mediapunta también había sido clave en el segundo de Douvikas: desbordó por la derecha y armó la jugada que terminó en el doblete del delantero. Con ese 3-0, el Como se fue al descanso con el partido prácticamente liquidado.

Quién era Jesús de Miguel

Jesús de Miguel tenía 30 años y era delantero del CD Tenerife, de la Segunda División de España. El lunes, en los últimos segundos del partido ante el Andorra, persiguió una pelota cerca de la mitad de la cancha. El arquero rival, Jesús Owono, salió muy lejos de su arco para despejar y chocó contra él a gran velocidad.

Owono vio la tarjeta roja. De Miguel fue retirado en camilla y trasladado a la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Murió el martes a las 8 de la mañana, según informó el club.

La muerte conmovió al fútbol español. La agencia AP informó que el jugador sufrió un paro cardíaco tras la colisión y que surgieron dudas sobre la atención de emergencia que recibió. La Policía, además, abrió una investigación, como ocurre con toda muerte no natural.

Por qué el homenaje de Nico Paz es tan personal

Aunque juega para la Selección Argentina, Nico Paz nació en Santa Cruz de Tenerife. Allí jugó su padre, el ex defensor Pablo Paz, y allí dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del club albiazul, antes de pasar al Real Madrid.

Por eso la noticia lo golpeó de cerca. El mismo día del accidente ya había publicado un mensaje en Instagram junto al comunicado del Tenerife: "No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz".

El gol ante el Lens fue el primero que marcó desde que se conoció la noticia. Y no dudó en dedicárselo.

Un minuto de silencio en toda Europa

El homenaje de Paz no fue el único de la noche. La UEFA dispuso un minuto de silencio en todos sus partidos de esta semana en memoria de De Miguel, y el Bollaert-Delelis lo respetó antes del inicio.

En la previa, Fàbregas también había recordado al delantero. "Envío un pensamiento inmenso y profundo a su familia, a sus amigos y al club Tenerife. Lo que pasó es una tragedia en este deporte tan grande y tan lindo que es el fútbol", dijo el entrenador español. El DT del Lens, Yannick Cahuzac, se sumó: "El fútbol pasa a un segundo plano cuando hay dramas como este".

El gran momento de Nico Paz

Más allá de la emoción, el gol confirma el presente del argentino de 22 años. Es su tercer tanto en esta Champions League: en la fecha anterior le había hecho un doblete al Manchester United, en la goleada 4-1 del Como. Además, suma tres goles en la Serie A.

El momento llega en la previa de la Fecha FIFA de noviembre, para la que fue convocado a la Selección Argentina. Esta vez, sin embargo, lo que más se recordará de su noche en Francia no será el gol, sino la camiseta que levantó después.