Messi, por encima de todos: el impantante ranking que lidera el mejor jugador del mundo en Estados Unidos

Lionel Messi lidera un importante ranking en la MLS de Estados Unidos por cuarto año consecutivo.

Lionel Messi sigue sin rivales en Estados Unidos, al menos en las tiendas. La MLS publicó el ranking de las camisetas más vendidas de 2026 y el capitán de Inter Miami volvió a quedar primero, por cuarta temporada consecutiva. Ni la llegada de Robert Lewandowski y Antoine Griezmann ni el furor por Son Heung-min alcanzaron para bajarlo del trono, justo cuando las "Garzas" se preparan para defender el título en los playoffs.

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El dominio de Messi en este rubro empezó apenas llegó a la MLS. Firmó con Inter Miami en julio de 2023 y en pocos meses ya encabezaba la lista. Desde entonces, nadie pudo quitarle el primer lugar.

El ranking se elaboró con las ventas de la tienda online oficial de la liga entre el 1 de enero y el 30 de octubre. Y el resultado ratifica algo que en Estados Unidos ya nadie discute: el ganador de ocho Balones de Oro es el principal motor comercial y mediático del fútbol norteamericano.

Las 10 camisetas más vendidas de la MLS en 2026

Lionel Messi (Inter Miami) Son Heung-min (LAFC) Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) Robert Lewandowski (Chicago Fire) Antoine Griezmann (Orlando City) Cavan Sullivan (Philadelphia Union) Denis Bouanga (LAFC) Luis Suárez (Inter Miami) Hany Mukhtar (Nashville SC) Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Los que están detrás de Messi en el ranking

El segundo lugar es para Son Heung-min. La llegada del surcoreano a Los Angeles FC disparó la venta de camisetas del club californiano, impulsada en buena parte por su enorme popularidad en Asia. LAFC es, además, el segundo club con más presencia en la lista: a Son se suma Denis Bouanga, en el séptimo puesto.

El dato que más llama la atención es el de Lewandowski. El delantero polaco firmó con Chicago Fire el 29 de junio y debutó el 22 de julio, justamente ante Inter Miami.

Según la MLS, desde su llegada su camiseta fue la más vendida de la liga, incluso por encima de la de Messi. Sin embargo, en el acumulado del año el argentino se mantiene arriba y Lewandowski queda cuarto.

En la cancha también respondió: lleva siete goles y cinco asistencias en 18 partidos, y llevó al Fire al cuarto puesto de la Conferencia Este.

Cuatro campeones del mundo en el Top 10

El ranking reúne a cuatro campeones del mundo:

Lionel Messi (Argentina, 2022), primero.

Thomas Müller (Alemania, 2014), tercero con Vancouver Whitecaps.

Antoine Griezmann (Francia, 2018), quinto con Orlando City.

Rodrigo De Paul (Argentina, 2022), décimo con Inter Miami.

El caso de Griezmann es llamativo: se sumó oficialmente a Orlando City en julio, después de terminar la temporada con el Atlético de Madrid, y en pocos meses ya se metió entre los cinco primeros.

Inter Miami, el club que más camisetas pone en la lista

Inter Miami es el equipo con más jugadores en el Top 10. Además de Messi, aparecen Luis Suárez, octavo, y Rodrigo De Paul, décimo.

Tres de los diez futbolistas más elegidos por los hinchas visten la camiseta rosa de las Garzas. Es un reflejo del fenómeno que generó la llegada de Messi a Florida y del peso del público latino en el fútbol de Estados Unidos.

Inter Miami va por el bicampeonato

El ranking llega en la previa de los playoffs. Inter Miami defiende el título de la MLS Cup que ganó la temporada pasada ante Vancouver Whitecaps, el club de Müller. Con Messi como figura dentro y fuera de la cancha, las Garzas encaran la etapa decisiva con un objetivo claro: repetir la corona.