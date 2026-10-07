¿Chau River? Una leyenda del club que formó a varias figuras se quiere ir

Un histórico de River Plate tiene serias intenciones de dejar su cargo en la institución después de varios años de trabajo en el club. Luego de haber formado a diferentes figuras que brillaron desde jóvenes con la camiseta del "Millonario", Gabriel Rodríguez daría un paso al costado en la institución en la que "vio nacer" futbolísticamente a Marcelo Gallardo, Franco Mastantuono y Javier Saviola, entre otros. Su legado es inmenso, por eso su drástica decisión sorprendió a más de uno.

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Gabriel Rodríguez se quiere ir de River: "Me supera, es una decisión personal"

"Son 43 años de trabajo ininterrumpido. 27 en River, dos en Independiente (fiché a Alan Velasco) y 14 en San Lorenzo. Estoy un poco desgastado, necesito descansar", esbozó Rodríguez en diálogo con El Destape. "Me voy a las 6 de la mañana y vuelvo a las 19 a casa, tengo a cargo 300 chicos entre juveniles e infantiles", agregó acerca de su trabajo en el "Millonario". A su vez, un detalle no menor es que remarcó que su relación con la actual dirigencia liderada por Stéfano Di Carlo es "excelente". "River es mi vida, pero me supera el cansancio. Es una decisión personal y estoy agradecido con la dirigencia, cero conflicto".

Con respecto a su desempeño, Tanto Alfredo Davice como Daniel Passarella lo echaron en sus respectivos mandatos y volvió con Rodolfo D'Onofrio. Estuvo con Jorge Brito y siguió con Stéfano Di Carlo. Ahora, todo indica que hablará en las próximas horas con los dirigentes para definir hasta qué día va a trabajar. Sin dudas sería un golpe duro para el "Millonario" teniendo en cuenta que descubrió figuras de la talla de Gallardo, Saviola, Mastantuono y Claudio "Diablito" Echeverri, entre otros.

"Es un gran orgullo, un sueño hecho realidad", respondió ante la consulta sobre qué significa pertenecer a la historia de River y descubrir a tantas joyas. "Un agradecimiento especial a Di Carlo y a su Comisión Directiva, a los socios e hinchas que siempre me apoyaron. Me di el gusto de dirigir al mejor club del mundo", cerró Rodríguez.

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Los inicios de Gabriel Rodríguez en River y su trabajo en las inferiores

A los 21 años tuvo su primer trabajo como entrenador de juveniles en River. Fue el propio maestro Adolfo Pedernera -formó parte del recordado e histórico equipo "La Máquina", ganó 14 títulos y también consiguió tres Copa América con la Selección Argentina- el que le enseñó cómo captar y formar jugadores de fútbol. A través de su trabajo se explica la presencia de futbolistas en la "Albiceleste" con el correr de los años, como también su presencia en diferentes equipos de Europa.

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El "Millonario" que dirige Leonardo Ponzio se volverá a presentar después de 21 días tras la derrota contra Huracán como local en el Estadio Monumental y lo hará por la fecha 12 del campeonato local. El elenco de Núñez recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 10 de octubre en Núñez desde las 21.30 con el arbitraje de Nazareno Arasa y la televisación de ESPN Premium.

Un detalle no menor es que debe el encuentro de la onceava jornada contra Sarmiento de Junín que tendría lugar este miércoles 8 del corriente, pero finalmente se trasladó al 14 -por pedido de River debido a las bajas por la Selección Argentina- en la cancha del "Verde".