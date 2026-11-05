Stefano Di Carlo habló por primera vez de Ramón Díaz, el DT que piden los hinchas de River Plate, y fue tajante sobre la relación con el DT.

Stefano Di Carlo habló por primera vez de Ramón Díaz. A horas de que River Plate visite a Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, el presidente del club se refirió al ídolo que algunos hinchas quieren como reemplazante de Leonardo Ponzio y reconoció que no tiene relación con el entrenador riojano.

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El máximo dirigente del "Millonario" habló este jueves con radio La Red (AM 910). Al ser consultado sobre si ve a Ramón como candidato a dirigir al equipo, como reclaman los hinchas, marcó distancia con una frase fuerte: "No tengo relación con Ramón Díaz. No nos puede llevar puestos la locura...".

Después, Di Carlo contó cuál fue el único contacto que tuvo con el riojano: "Cuando llegamos en 2013 yo estaba al frente del área de comunicación y tuve dos reuniones para definir al jefe de prensa del plantel. Nunca más hablé con él desde ese momento".

Ese 2013 marcó la llegada de la gestión de la que Di Carlo formó parte desde el área de comunicación. Desde entonces, según su relato, no volvió a cruzar palabra con el entrenador más ganador de la historia del club, que reconoció en varias oportunidades su deseo de volver a ser el DT.

Un día antes, el miércoles, Di Carlo ya había esquivado la pregunta sobre un posible regreso de Díaz enel programa F12 de ESPN. Allí respaldó al actual entrenador: "Ahora estamos enfocados en terminar este torneo. Leo es lo mejor para este momento de River. Después haremos un balance a fin de año. Quien esté a comienzo del año que viene tendrá tiempo para imponer su impronta".

Di Carlo también explicó en ESPN por qué la dirigencia eligió a Ponzio y no a un entrenador con más trayectoria tras la salida de Eduardo Coudet: "Tomamos una decisión y nos decidimos por Leo para no exponer a un nuevo DT a que no pudiera imponer su impronta en un torneo en curso. Ponzio tenía la voluntad y vocación de hacer esto. Vimos condiciones para que se hiciera cargo de una transición".

La palabra clave es "transición". La dirigencia de River Plate pensó en Ponzio como una solución para el torneo en curso, con la idea de que el próximo proyecto arranque con una pretemporada completa.

Qué se va a evaluar a fin de año y qué se le viene a River

El panorama no es sencillo. River viene de perder el Superclásico y necesita ganar el Torneo Clausura para asegurarse un lugar en la Copa Libertadores. Aun así, Di Carlo aclaró que cuando se evalúe la continuidad del exfutbolista se tendrán en cuenta problemas que "venían desde comienzo de año". Entre ellos, el lugar que ocupa el equipo en la tabla acumulada. Es decir, la dirigencia no le cargará a Ponzio toda la responsabilidad por la temporada. Los problemas empezaron antes de su llegada.

El primer paso es el partido ante Aldosivi, en Mar del Plata, por la última fecha de la fase regular. Después llegará el balance que anunció el presidente. Por ahora, la postura de Stefano Di Carlo es clara: respaldo a Ponzio hasta fin de año, distancia con Ramón Díaz y ninguna definición sobre el banco de 2027. El reclamo de los hinchas seguirá, pero la dirigencia no piensa decidir con apuro.