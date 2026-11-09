River inició charlas para sumar al reemplazante de Martínez Quarta

Después de lo que fue la derrota frente a Boca en el Superclásico, los hinchas de River entienden que algunos jugadores cumplieron un ciclo vistiendo la banda roja y el más señalado de todos es Martínez Quarta, que se marchó expulsado a tan solo ocho minutos de haber comenzado el encuentro. Es por ello que desde el club se comenzaron a mover de manera anticipada e iniciaron gestiones para quedarse con un joven zaguero.

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Lo primero a mencionar es que la salida del defensor del Millonario es casi un hecho porque en el mercado de pases de invierno estuvo muy cerca de irse, pero lo convencieron para que se quedara un tiempo más en el plantel. De hecho, el Millonario llegó a negociar con la Roma de Italia y Al-Sadd de Qatar la venta de su ficha, que se encontraría valorada en 5 millones de euros. El paso del tiempo expone que aquella decisión fue errada y que el club debería haberlo dejado irse.

Por lo tanto, es muy probable que el receso de verano marque la salida de Martínez Quarta del plantel y que se produzca la llegada de otro jugador para que pueda armar una dupla de centrales con Nicolás Otamendi. "River inició charlas para incorporar a Francisco Álvarez", expresó el periodista Fernando Padrón en su cuenta de X (ex Twitter). No es la primera vez que el zaguero de Argentinos Juniors aparece en el radar del Millonario.

De hecho, se trató de uno de los nombres que se tenían en consideración para reemplazar a Martínez Quarta en caso de que se marchara en el mercado de pases de invierno. Sin embargo, no se avanzó porque no se produjo la venta y el club no pudo obtener un cupo para negociar con el mercado cerrado. Esto provocó que todo quedara en un sondeo para conocer las condiciones de venta y la voluntad del futbolista de ser o no traspasado.

Hasta el momento, se desconoce el dinero que Argentinos Juniors pide por Francisco Álvarez, pero se estima que podría llegar a rondar los 5 millones de euros. Un número que también figura en Transfermarkt como estimativo del precio por el que el pase del zaguero podría llegar a ser vendido en caso de que un club pretenda incorporarlo. Por otro lado, hay un detalle más que interesante: también se puede desempeñar como lateral derecho.

La continuidad de Ponzio

"Tomamos una decisión y nos decidimos por Leo para no exponer a un nuevo DT a que no pudiera imponer su impronta en un torneo en curso. Ponzio tenía la voluntad y vocación de hacer esto. Vimos condiciones para que se hiciera cargo de una transición", expresó Stefano Di Carlo en una charla con ESPN hace unos días.

Esto permite entender que la continuidad de Leonardo Ponzio como entrenador de River se encuentra asegurada hasta diciembre. Una vez que finalice la participación del equipo en el certamen, se determinará cómo fue el rendimiento y si es necesario salir en la búsqueda de un nuevo técnico o darle la chance al León de que se quede un tiempo más para tratar de desarrollar un proyecto propio en el rol de entrenador.