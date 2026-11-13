¿Por qué no juega Dibu Martínez el amistoso de la Selección Argentina vs. Uruguay? Qué pasa con el arquero

Emiliano “Dibu” Martínez no estará disponible para los amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Uruguay y Costa Rica durante la fecha FIFA de noviembre. Aunque el arquero fue incluido en la convocatoria de Lionel Scaloni, continuará con su proceso de recuperación después de sufrir una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica. La decisión apunta a evitar riesgos y permitir que el futbolista regrese a la competencia cuando esté completamente recuperado.

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Cómo fue la lesión que margina al "Dibu" Martínez

La lesión se produjo el pasado 17 de octubre, durante el encuentro entre Chelsea y Everton por la Premier League. En una acción dentro del área, Martínez salió a cortar un centro y protagonizó un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto fue tan importante que el guardameta quedó tendido sobre el césped, tuvo que ser retirado en camilla y posteriormente trasladado a un hospital.

Los estudios médicos confirmaron una fractura de mandíbula que obligó al arquero argentino a pasar por el quirófano. Durante la operación le colocaron una placa con cuatro tornillos para estabilizar la zona afectada y también debieron intervenir sobre algunas piezas dentales.

El Dibu Martínez tras la operación.

Desde entonces, el campeón del mundo comenzó un proceso de rehabilitación que incluyó trabajos físicos específicos y ejercicios de fuerza. Incluso, durante sus primeros entrenamientos posteriores a la intervención, utilizó una máscara protectora para evitar nuevos impactos en la zona lesionada.

Los tiempos iniciales de recuperación se estimaban entre 40 y 60 días. Si bien Martínez mostró una evolución favorable y logró adelantar algunas etapas de su rehabilitación, todavía no estaba en condiciones de regresar a la competencia oficial. Por ese motivo, se decidió que no dispute los compromisos ante Uruguay, este viernes 13 de noviembre en La Bombonera, ni frente a Costa Rica, el martes 17 en Córdoba.

El reemplazo del "Dibu"

La ausencia del arquero representa una baja importante para Scaloni, especialmente porque se trata de uno de los referentes del plantel y una pieza fundamental en los últimos títulos de la Selección. Sin embargo, el entrenador cuenta con alternativas para cubrir el puesto.

Gerónimo Rulli y Juan Musso aparecen como las principales opciones para defender el arco argentino durante esta doble jornada. Santiago Beltrán también forma parte de la convocatoria y espera su oportunidad.

La prioridad con Dibu Martínez es que complete su recuperación sin apurar los plazos. Aunque su evolución genera optimismo, el cuerpo técnico y los profesionales médicos prefieren evitar cualquier riesgo de una recaída. El objetivo será que el arquero vuelva a competir en plenitud física y pueda recuperar su lugar bajo los tres palos de la Albiceleste.