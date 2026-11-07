Messi sorprendió con un detalle personal en medio de rumores de su futuro en Newell's y salida de Inter Miami

Lionel Messi volvió a encender la ilusión en Rosario sin decir una palabra. Camino al hotel de concentración del Inter Miami, antes del cierre de la fase regular de la MLS 2026, mostró un termo dorado con una funda de cuero que tenía el escudo Newell's Old Boys, en medio de los rumores sobre un posible futuro en la "Lepra".

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El termo tiene un acabado dorado, parecido al que Messi les regaló a sus compañeros de la Selección tras ganar el Mundial. Lo que llamó la atención fue la funda de cuero, con los escudos de los cuatro equipos más importantes de su carrera: Barcelona, la "Albiceleste", Newell's e Inter Miami.

Los hinchas notaron enseguida una ausencia: no aparece el París Saint-Germain, club en el que jugó dos temporadas y donde no la pasó bien. La presencia del escudo rojinegro, en cambio, alimentó los comentarios sobre una posible vuelta a Newell's Old Boys a partir de 2027.

¿Messi deja Inter Miami para volver a Newell's?

Por ahora, nada lo confirma. En Argentina circuló la versión de que Messi podría sumarse a Newell's durante el receso de la MLS en 2027, según publicó un periodista de Rosario.

Pero el periodista Fabrizio Romano negó que haya negociaciones. De acuerdo con Romano, Messi está feliz en Inter Miami y piensa cumplir su contrato, que vence en 2028 e, incluso, existen charlas para extenderlo.

Aun así, en Rosario la ilusión sigue viva. Clarín informó que el proyecto existe, aunque todavía hay "más interrogantes que certezas". Influyen el nuevo calendario de la MLS, su retiro de la Selección y la vida de su familia en Miami.

Decision Day: Messi va por un récord en la MLS

Mientras tanto, Messi tiene un objetivo grande. Este sábado, Inter Miami enfrenta a Charlotte FC a las 18 (hora argentina), con transmisión de Apple TV, en la última fecha de la fase regular.

Llega con 26 goles. El último lo hizo a los 83 minutos, en el triunfo ante New England. Si termina como goleador, será el primer jugador en ganar la Bota de Oro de la MLS dos temporadas seguidas.

Los números que persigue

55 goles en sus últimas dos fases regulares.

58 es el récord del venezolano Josef Martínez, entre 2018 y 2019. A Messi le faltan tres.

Si hace dos goles, será el primero en llegar al menos a 28 goles en dos temporadas seguidas.

La pelea por la Bota de Oro

El desempate toma en cuenta goles, asistencias y minutos jugados. Así está la tabla:

Lionel Messi (Inter Miami): 26 goles, 16 asistencias y 2.574 minutos en 30 partidos.

Petar Musa (FC Dallas): 22 goles, 5 asistencias y 2.145 minutos.

Brian White (Vancouver Whitecaps): 20 goles, 2 asistencias y 2.580 minutos.

Solo cinco jugadores fueron goleadores de la MLS más de una vez: Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips. Ninguno lo logró en años seguidos.

Messi también es el gran candidato al premio al Jugador Más Valioso. Si lo gana, sumará su tercer MVP en tres temporadas completas con Inter Miami. Nadie lo consiguió en las tres décadas de historia de la liga. Llega en un año muy emotivo: después del Mundial 2026 se despidió de la Selección Argentina.

Inter Miami, a cuidar su lugar en los playoffs

Inter Miami está segundo en la Conferencia Este. Ya se aseguró un lugar en la postemporada y la localía en la primera ronda. Igual, necesita ganar para mantener ese segundo puesto antes de los cruces.