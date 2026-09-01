Messi al fútbol argentino: la inesperada frase de Pullaro sobre el futuro en Newell's

Lionel Messi anunció su despedida de la Selección Argentina y, casi al mismo tiempo, volvió a aparecer una posibilidad de verlo jugar en el fútbol argentino. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, aseguró que existe una chance de que el astro vaya a Rosario durante un período y dejó una frase que encendió todavía más las expectativas: “Vi un poquito de entusiasmo en el entorno”.

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El gobernador de Santa Fe reconoció con Cadena 3 de Rosario que existe un escenario en el que Messi podría hacer su debut en el fútbol local, por algunos partidos. “Hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo a la ciudad de Rosario”, afirmó Pullaro.

La frase tomó todavía más relevancia porque el mandatario afirmó que tuvo contacto con Messi en algunas oportunidades y que percibió cierta predisposición en su entorno. “Es público que estuve en algunas ocasiones hablando con él y más allá de que a mí no tiene que decirme nada, vi un poquito de entusiasmo en el entorno. Ojalá, ojalá”, señaló.

Pullaro no ocultó su ilusión por concretar el regreso del futbolista, que el lunes hizo oficial su retiro del seleccionado con una emotiva carta. El gobernador comparó una eventual llegada de Messi con lo que sucedió en 2025 con Rosario Central. “Estoy muy entusiasmado con eso, como cuando podía volver Di María, con que pueda venir Messi a jugar al menos un tiempo a la ciudad. Eso sería importante para Rosario”, explicó.

De todos modos, Pullaro aclaró que su intención no es intervenir en favor de un club determinado. Su objetivo, según planteó, pasa por generar un acontecimiento que tenga impacto en toda Rosario. “Todo lo que pueda hacer, no por un club en particular, sino porque a la ciudad de Rosario le vaya bien y vuelva a ser la ciudad que fue o que está volviendo a ser, lo voy a hacer”, sostuvo.

Sin embargo, eligió ser prudente y evitó entregar detalles que puedan comprometer una eventual negociación entre la "Pulga" y la dirigencia de la "Lepra". “No quiero decir algo que pueda ser noticia después, pero vi algo de ganas, depende de ellos”, manifestó.

El vínculo de Messi con Rosario

Más allá de su carrera internacional y de los años que lleva viviendo en Europa y Estados Unidos, Messi nunca perdió su vínculo con Rosario. Pullaro destacó especialmente esa relación y aseguró que tanto el futbolista como su familia mantienen un fuerte sentimiento de pertenencia hacia la ciudad.

“Es una persona que ama Rosario y su familia también. Me sorprendió ver cómo quiere a esta ciudad la vez que tuve la posibilidad de saludarlo”, contó. Incluso comparó la situación con su propia experiencia personal. “Yo soy de Hughes y hace 30 años que no vivo ahí, pero siento que soy de ahí. Creo que Messi se siente rosarino, por más que la mayor parte de su vida la vivió lejos de esta ciudad. Toda su familia ama esta ciudad”, expresó.

Para Pullaro, además, la importancia de Messi trasciende cualquier cuestión futbolística. “Yo no soy muy futbolero, pero Messi es un sentimiento. Messi representa valores, porque además de ser el mejor deportista del mundo, y diría de la historia del fútbol, es una persona ejemplar”, afirmó.

Qué le queda a Messi en Inter Miami

Por ahora, el futuro inmediato del futbolista continúa ligado a Inter Miami, donde todavía tiene compromisos por delante. Las Garzas disputarán tres partidos más de la MLS antes de enfrentarse a Cruz Azul por la Campeones Cup, el 16 de septiembre.

Después de ese encuentro, el equipo estadounidense tendrá otros nueve partidos correspondientes a la fase regular del campeonato hasta comienzos de noviembre. Luego llegará el momento de los playoffs, donde defenderá el título conseguido anteriormente.

Desde su regreso a la actividad después de un breve período de descanso, Messi disputó siete partidos, convirtió ocho goles y entregó tres asistencias. Solamente estuvo ausente en el encuentro frente a Monterrey por la Leagues Cup.

Newell's y un sueño que nunca desapareció

Si finalmente Messi decide regresar al fútbol argentino, Newell's Old Boys aparece inevitablemente como uno de los grandes candidatos. La relación entre el futbolista y la Lepra comenzó cuando era apenas un niño. Antes de llegar al fútbol europeo, Messi pasó por las divisiones infantiles de Newell's, donde jugó hasta los 13 años.

Su primera experiencia fue en Abanderado Grandoli, club barrial de Rosario en el que incluso fue dirigido por su padre. Luego pasó a Newell's junto a su hermano Rodrigo y continuó allí su formación. A los 13 años viajó a Barcelona para realizar una prueba que duró dos semanas. Meses después, comenzó la etapa que cambiaría para siempre su carrera.

A pesar de haberse convertido en una leyenda del fútbol mundial, Messi reconoció en distintas oportunidades su deseo de vestir algún día la camiseta de Newell's. Ahora, después de anunciar su despedida de la Selección Argentina, aquella posibilidad vuelve a generar expectativas.

El contexto de la Lepra, sin embargo, no es sencillo. El club atraviesa dificultades institucionales y deportivas, mientras intenta mejorar su situación en el campeonato. Además, en los próximos días tendrá otro partido especial: el clásico rosarino ante Rosario Central, como visitante.