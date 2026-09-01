Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina: títulos, goles, asistencias y récords en partidos

Lionel Messi cerró una etapa inolvidable con la Selección Argentina después de casi 21 años defendiendo la camiseta albiceleste. Desde su debut ante Hungría, el 17 de agosto de 2005, hasta su último partido en el Mundial 2026, el capitán argentino dejó una marca difícil de igualar, tanto por los títulos obtenidos como por sus goles, asistencias y récords.
El astro rosarino batió varios récords con su país, al que representó con mucha fuerza durante poco más de dos décadas. Y finalmente decidió ponerle fin a su carrera en la Selección en una extensa carta. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", resaltó en una extensa carta el futbolista.
Los goles y asistencias de Lionel Messi en la Selección Argentina
A lo largo de su carrera con la selección mayor, Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias. De esta manera, se convirtió en el futbolista con más presencias, máximo goleador y máximo asistidor de la historia argentina. Además, participó directamente en 193 goles y consiguió 134 victorias con la camiseta nacional.
Títulos de Messi en la Selección Argentina
- Mundial Sub 20 de Holanda 2005.
- Juegos Olímpicos de Beijing (China) 2008.
- Copa América 2021 en Brasil.
- Finalissima 2022 en Wembley (Inglaterra).
- Mundial 2022 en Qatar.
- Copa América 2024 en Estados Unidos.
Todos los récords de Messi en la Selección
- Máximo goleador de la historia de Argentina: 125 goles con la camiseta albiceleste.
- Mayor cantidad de asistencias: 68 pases de gol, cifra récord para la Selección.
- Más partidos jugados: 207 encuentros disputados con Argentina.
- Mayor número de participaciones directas en goles: 193, sumando sus 125 goles y 68 asistencias.
- Más triunfos con la Selección: 134 victorias.
- Récord de partidos como capitán: 147 encuentros llevando la cinta.
- Máximo goleador argentino en encuentros oficiales: 71 goles.
- Más selecciones diferentes a las que les convirtió: 45 rivales distintos.
- Máximo anotador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas: 36 goles.
- Más partidos disputados en Eliminatorias: 72 encuentros, récord que comparte con Iván Hurtado.
- Récord de presencias en la Copa América: 39 partidos.
- Máximo goleador sudamericano en Mundiales: 21 tantos.
- Argentino con más goles en Copas del Mundo: 21, superando a Gabriel Batistuta, con 10, y Diego Maradona, con 8.
- Más partidos jugados en Mundiales: 34 encuentros.
- Jugador argentino con más triunfos mundialistas: 23 victorias.
- Máximo asistidor en la historia de los Mundiales: 12 asistencias.
- Más participaciones en Copas del Mundo: seis ediciones, registro que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.
- Tres finales de Mundial como capitán argentino: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.
- Primer y único jugador en marcar en todas las fases de un mismo Mundial: lo consiguió en Qatar 2022, desde la fase de grupos hasta la final.
- Único futbolista con dos Balones de Oro en Mundiales: obtuvo el reconocimiento en Brasil 2014 y Qatar 2022.
- Triplete conseguido a mayor edad en un Mundial: lo logró con 38 años y 357 días frente a Argelia en 2026.
- Jugador argentino de mayor edad en marcar en una Copa del Mundo: convirtió con 39 años.
- Récord de goles con Argentina en un mismo año: 18 tantos durante 2022.
- Más tripletes con la Selección: 11 hat-tricks.
- Más dobletes con Argentina: 17 partidos en los que convirtió dos goles.
- Mayor cantidad de goles en un solo partido con la Selección: cinco tantos ante Estonia en 2022.
- Más finales disputadas con las selecciones argentinas: 11, considerando la Selección Mayor, la Sub-20 y el equipo olímpico.
- Mayor trayectoria en la Selección Mayor: casi 21 años, desde su debut en agosto de 2005 hasta julio de 2026.