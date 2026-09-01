Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina: títulos, goles, asistencias y récords en partidos

Lionel Messi cerró una etapa inolvidable con la Selección Argentina después de casi 21 años defendiendo la camiseta albiceleste. Desde su debut ante Hungría, el 17 de agosto de 2005, hasta su último partido en el Mundial 2026, el capitán argentino dejó una marca difícil de igualar, tanto por los títulos obtenidos como por sus goles, asistencias y récords.

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El astro rosarino batió varios récords con su país, al que representó con mucha fuerza durante poco más de dos décadas. Y finalmente decidió ponerle fin a su carrera en la Selección en una extensa carta. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", resaltó en una extensa carta el futbolista.

Los goles y asistencias de Lionel Messi en la Selección Argentina

A lo largo de su carrera con la selección mayor, Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias. De esta manera, se convirtió en el futbolista con más presencias, máximo goleador y máximo asistidor de la historia argentina. Además, participó directamente en 193 goles y consiguió 134 victorias con la camiseta nacional.

Títulos de Messi en la Selección Argentina

Mundial Sub 20 de Holanda 2005. Juegos Olímpicos de Beijing (China) 2008. Copa América 2021 en Brasil. Finalissima 2022 en Wembley (Inglaterra). Mundial 2022 en Qatar. Copa América 2024 en Estados Unidos.

Todos los récords de Messi en la Selección

Messi tuvo un último mundial inolvidable.