El IBEX registra su mayor subida desde la vacuna del COVID ante la moratoria en los aranceles

FOTO DE ARCHIVO: Guardias de seguridad de pie frente a la Bolsa de Madrid

El índice bursátil español IBEX 35 subía casi un 8% en la apertura del jueves, su mayor alza en desde noviembre de 2020, cuando se anunciaron los primeros resultados positivos de una vacuna contra el COVID-19, ante el entusiasmo por la pausa de 90 días en los aranceles impuestos una semana antes en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reducirá de forma temporal los nuevos aranceles a muchos países, aunque los aumentó aún más para las importaciones chinas y se mantienen los gravámenes sobre los automóviles, el acero y el aluminio que ya están en vigor.

La decisión del mandatario estadounidense se produjo tras una vorágine vendedora en los mercados financieros que borró billones de dólares de las bolsas y elevó peligrosamente los rendimientos del mercado de renta fija, en un contexto de temor a una recesión.

Pese a los repuntes del jueves, analistas de Bankinter señalan que "la confianza está tocada, la visibilidad sobre el desenlace arancelario es limitada y los riesgos geoestratégicos elevados".

"Se podría pensar, erróneamente, que las tensiones arancelarias han tocado fondo. Sin embargo, no parece ese el escenario ya que la mayor parte de estos gravámenes no entran dentro de esta pausa de 90 días, no es descartable que China vuelva a atacar con más contra-aranceles y ahora tocará ver cómo evolucionan las negociaciones entre los países", añadieron, según comentarios en su canal de Telegram.

Ante el escenario de incertidumbre generalizada, estos analistas destacan la importancia que tendrán los comentarios a futuros de las empresas en la inminente temporada de resultados del primer trimestre.

El viernes se conocerán en Estados Unidos las cifras de grandes firmas financieras como JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley y BlackRock.

Más a corto plazo, el mercado conocerá el jueves las cifras de inflación estadounidense de marzo, aunque estos datos no recogerán aún el impacto de las medidas proteccionistas aplicadas en el país.

Entretanto, a las 0702 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 904,10 puntos, un 7,66%, hasta 12.701,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 1,44%.

En el sector bancario, Santander subía un 14,45%, BBVA se anotaba un 14,77%, y Caixabank avanzaba un 14,66%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 5,48%, Inditex avanzaba un 6,53%, Iberdrola se revalorizaba un 2,48%, Cellnex ganaba un 3,85% y la petrolera Repsol subía un 11,27%.

Con información de Reuters