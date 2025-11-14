Mercado de pases: el particular destino que tendría Benedetto tras quedar libre de Newell's

Uno de los interesados por Benedetto es de la Primera Nacional

A falta de varias fechas para que el Torneo Clausura llegar a su fin, Newell's sacó un comunicado de que Darío Benedetto dejaba de formar parte del plantel profesional. El paso de los días expone que el delantero se encuentra con el pase en su poder y escuchando ofertas para extender su carrera que está atravesada por una racha más que particular. Una de las propuestas que le llegó le entrega un interesante desafío en una liga para nada fácil.

"El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto", expresa el posteo que la institución realizó en sus redes sociales. Son varias las versiones que circulan sobre esta determinación, pero la más acertada de todas se encuentra apoyada en las estadísticas. Se trata de un jugador que no convierte un gol desde el 5 de febrero del 2024, cuando se desempañaba como delantero de Boca.

El delantero fue marginado de La Lepra por su bajo rendimiento en cancha

Es por ello que desde Rosario tomaron la decisión de desprenderse de Darío Benedetto para ponerle fin a un contrato que representaba una considerable carga económica. Ante este panorama, son dos los equipos que aparecen interesados en quedarse con su ficha de cara al mercado de pases de verano. Uno es Almirante Brown que se encuentra en la Primera Nacional y busca armar un plantel competitivo para subir a la Liga Profesional.

Mientras que el otro interesado es O'Higgins que se desempeña en la primera división del fútbol chileno y que cuenta con grandes chances de clasificarse a la edición 2026 de la Copa Libertadores. Lo particular de este club es que Christian Bragarnik estaría involucrado en la toma de decisiones, y que además se trata del representante del "Pipa". Solo sería una formalidad arreglar su incorporación en caso de que el jugador acepte sumarse.

Huelga de jugadores en Newell's

Son varios los equipos del fútbol argentino que están recurriendo a situaciones extremas con el fin de conseguir de que les paguen el dinero que les corresponde en concepto de salario. A falta de un partido para que culmine el Torneo Clausura, el plantel de Newell's decidió afrontar los últimos entrenamientos de una manera más que particular.

Porque una de las prácticas fue suspendida, mientras que la del día siguiente se celebró de manera anormal debido a que los jugadores se hicieron presentes en el predio del club pero no se movieron. El reclamo surge después de que haya sueldos atrasados desde agosto. No es una situación que solo afecte a los futbolistas, debido a que los empleados de las institución también se encuentra atravesados por un problema de condiciones idénticas.

Una de las medidas que se habría tomado para calmar un poco los reclamos fue de pagarle primeros a los jugadores más jóvenes del plantel profesional de Newell's. En tanto que los más experimentados, que cuentan con un rodaje por varios clubes, solo recibieron un pago parcial de agosto que desató un enojo más que justificado.