Boca repudió a Página 12 por una nota xenofóbica contra la comunidad china

En las últimas semanas se conoció que Boca hizo un acuerdo con empresarios chinos para lograr una ayuda económica para cumplir la promesa de campaña, de Jorge Amor Ameal de ampliar la Bombonera. A partir de eso salió una xenofóbica nota de Página 12 y que fue criticada por la propia dirigencia del club xeneize.

La nota realizada por Página 12 -que intentó ser en clave de humor- mostró una decena de comentarios xenofóbicos contra la comunidad china. En principio cargando la supuesta forma de hablar de una persona china. La nota que publicó ese medio tenía múltiples frases en la que satirizaban a las personas de origen asiático en la que había un supuesto diálogo entre empresarios de ese país y el presidente de Boca.

Por otro lado, en la misma nota, más allá de satirizar la supuesta forma de hablar de un residente chino, en la misma nota se hace hincapié a su color de piel de una manera completamente racista. Por ejemplo: "¿Amalilla, dijo? En China todos somos amalillos".

Rápidamente, una vez que salió en redes sociales, los comentarios contra la nota no se hicieron esperar. El repudio por el supuesto chiste fue por parte de usuarios y lectores del mismo medio. No obstante, el repudio más fuerte fue el del Club Boca Juniors. En un comunicado el conjunto xeneize escribió: "El Club Atlético Boca Juniors lamenta el tono y el contenido de la nota periodística “Pala aglandal la Bombonela” que publicó el guionista de humor Victor Wolf en el diario Página 12 donde no sólo burla los esfuerzos y el minucioso trabajo que el club está llevando adelante para lograr la remodelación del estadio sino que, por sobre todas las cosas, ridiculiza y estereotipa a la comunidad china, con la que nos une una relación de respeto y fraternidad desde hace muchos años".

Por otro lado, agregó: "Una vez más reafirmamos la voluntad de construir vínculos entre Boca y China, celebramos los lazos de amistad, y el compromiso para seguir trabajando día a día por una sociedad más amplia y con menos estigmatizaciones de todo tipo".