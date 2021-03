"Te amé y te amaré": la muerte que golpea a Matías Almeyda

Matías Almeyda recibió un duro golpe producto de la pandemia. Este martes murió su papá Oscar tras permanecer internado en el Hospital Pintos, en la ciudad de Azul, donde venía luchando con diferentes complicaciones de salud a causa del coronavirus.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por Silvia Calcagno, la mamá del ex futbolista, que también se encuentra internada en la misma clínica y lo informó con un conmovedor mensaje en la red social Facebook.

Matías Almeyda y Oscar, su padre.

“Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID aquí pegado a mí se me murio mi marido Óscar Almeyda; toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida”, escribió.

Susana Calcagno, madre de Matías Almeyda, confirmó la noticia

Oscar Almeyda, de 78 años, era un viejo conocido del fútbol lugareño y tuvo una importante trayectoria como entrenador de Divisiones Inferiores y también en Primera División. Tuvo ciclos en Vélez, Cemento, Boca, Piazza y San José, entre otros de la región.

El "Pelado", quien en la actualidad dirige al San José Earthquakes, de la MLS de Estados Unidos, aún no se expresó a través de la redes sociales. Sin embargo, gente del lugar afirma que está presente en Azul cuando se produjo el deceso.

Carlos Tevez habría decidido su retiro del fútbol

No son horas fáciles para el ídolo de Boca Juniors. Carlos Tevez ha sufrido el fallecimiento de su padre, Don Segundo, hace nueve días y su primera decisión fue dejar la actividad profesional (al menos, de forma provisoria) para recluirse en su casa de Brandsen junto a su familia y sacar fuerzas en un escenario complicado. Mucho se especuló con su posible retiro del fútbol. Sin embargo, en la mañana del martes 2 de marzo el "Apache" regresó a los entrenamientos.

Ahora bien, en TyC Sports filtraron la frase con la que Tevez le habría manifestado a sus íntimos la posibilidad de colgar los botines: "El cuerpo me pide volver, pero la cabeza no". Es cierto que su vuelta a las prácticas es un hecho y en Twitter ya es tendencia su nombre por haber terminado con las dudas sobre su futuro. Sin embargo, que haya retomado la actividad no es sinónimo de continuidad.