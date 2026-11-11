Mariano Closs se emocionó en vivo en ESPN por la visita del Papa León XIV: "Conmovido"

Mariano Closs sorprendió a sus miles de fanáticos con un inesperado mensaje en el comienzo de ESPN F12 con sus palabras por la presencia del Papa León XIV en nuestro país. Poco antes de que el sumo pontífice suba al avión que lo lleva a Perú, el famoso conductor abrió su programa hablando del encuentro del santo padre con los jóvenes en Palermo y la misa de este miércoles 11 de noviembre en Luján. Por supuesto, las palabras del relator no pasaron para nada inadvertidas.

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El condundente mensaje de Mariano Closs por la presencia del Papa León XIV en Argentina

"Hoy estoy sensible ya por la noche de anoche y esta mañana también, a los que hemos seguido las alternativas y la presencia del Papa aquí y la gente", esbozó Closs en el arranque de su ciclo y continuó: "esa fe que existe en todos los argentinos o en la gran mayoría, cuando digo la gran mayoría tendría que ser en todos porque mañana empieza un día nuevo y quiero ver las cartas echadas sobre la mesa", soltó sobre el impacto de la llegada de León XIV en suelo argentino y la importancia de sus palabras.

A su vez, el conductor aseguró: "esa es la parte donde tengo controversia conmigo mismo a la hora de hacer un balance". Por último, insistió con que está feliz por lo que vio del encuentro con la gente y que se "conmovía solito". "Esta mañana lo mismo, siempre con el cariño y la admiración de la gente con esta presencia de León", cerró Closs para sorpresa de sus compañeros en vivo.

Cómo sigue el viaje del Papa después de su paso por Argentina

Este miércoles 11 de noviembre aterrizará a última hora de la tarde en la base de la Fuerza Aérea peruana. Una hora después estará en el Palacio de Gobierno donde se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori para luego cerrar la jornada en el Gran Teatro Nacional. El jueves 12 realizará varias actividades en Lima tales como reuniones con obispos peruanos y una vigilia de oración con jóvenes, entre otras cosas para el viernes 13 volver a Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años.

El viernes recorrerá dicha ciudad donde oficiará una misa, se encontrará con obispos, sacerdotes, religiosos y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para luego cenar con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo. El sábado viajará también a Santa Cruz de Succhabamba para celebrar una misa y antes participará del rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

El Papa León XIV sigue su viaje hacia Perú tras dejar Argentina este miércoles 11 de noviembre

El domingo 15 de noviembre se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arquelógico de Saqsaywaman en Cusco, rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral, volará a Pucallpa y celebrará una misa más para luego volver a Lima por la noche. El lunes 16 será el último día, en el cual cerrará con una ceremonia de despedida y partirá rumbo a Roma a las 13.45.