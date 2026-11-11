Vuelo del Papa en vivo: seguí el recorrido de Argentina a Perú

Después de finalizar su visita apostólica a la Argentina, el papa León XIV emprendió su viaje hacia Perú, donde continuará su gira por Sudamérica. El traslado está a cargo de Aerolíneas Argentinas y se realiza en un Airbus A330-200. El vuelo puede seguirse en tiempo real a través de plataformas de rastreo aéreo.

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El avión despegó del Aeropuerto Internacional de Ezeiza este miércoles 11 de noviembre a las 14, con destino a Lima. Según el cronograma oficial del viaje apostólico, la llegada está prevista para las 16.50, hora local de Perú; aproximadamente a las 17:30 de Argentina. Se trata del vuelo AR1096, uno de los servicios especiales que la aerolínea de bandera organizó para los traslados del Pontífice y su comitiva.

Cómo seguir en vivo el vuelo del Papa León XIV hacia Perú

Quienes quieran conocer la ubicación del avión pueden ingresar a Flightradar24 y buscar el número de vuelo AR1096. La plataforma permite consultar el recorrido de las aeronaves en tiempo real, además de información como la posición, la altitud, la velocidad y los horarios estimados de llegada, sin necesidad de hacerse un usuario o pagar.

El seguimiento depende de que el vuelo esté transmitiendo datos y aparezca disponible en la plataforma. También se puede consultar el estado del servicio a través de los canales de seguimiento de vuelos.

Cómo es el avión que traslada al Papa León XIV

A diferencia de los trayectos regionales que realizó durante su paso por la Argentina, para viajar a Perú el Papa utiliza un Airbus A330-200, una aeronave de fuselaje ancho y mayor capacidad, preparada para cubrir recorridos internacionales de larga distancia.

El modelo fue elegido para el tramo entre Buenos Aires y Lima, de aproximadamente 3.530 kilómetros. Una vez en Perú, los traslados internos del Pontífice estarán a cargo de la aerolínea LATAM, que también tendrá a su cargo el vuelo de regreso a Roma.