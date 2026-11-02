Mariano Closs rompió todo por el arbitraje en Boca vs. River, en ESPN: "Bochornoso"

Mariano Closs se hartó de Nicolás Ramírez como árbitro en el fútbol argentino y lo fulminó, después de su polémico trabajo en el Superclásico entre Boca Juniors vs. River Plate. El conductor de ESPN F12 en la televisión disparó munición gruesa y calificó como "bochornoso" el día del juez principal en el encuentro entre los dos gigantes en La Bombonera.

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El relator de 56 años apuntó, con respecto a Leandro Paredes, que “cuando un jugador te dice que sos un cagón en la cara y vos te quedas mirándolo…". Incluso, manifestó que "además, fue insultado por propios y extraños delante de su familia". Asimismo, aseveró que "este clásico a Ramírez lo sepultó, le quedó grandísimo. Fue bochornoso”.

En la misma línea, Closs aseveró en ESPN F12 que "es una pena porque Ramírez llevó a toda su familia a la cancha, o sea fue insultado por propios y extraños delante de su familia". Si bien opinó que el árbitro "debe ser un gran tipo", insistió con que "este clásico lo sepultó para el futuro".

El narrador también fulminó a Federico Beligoy, el Director de Árbitros, porque según él "se dejó llevar porque a (Facundo) Tello no lo quería Boca, esto, lo otro... El mejor del fútbol argentino tiene que ir al Superclásico, listo. Este no era el momento de Ramírez".

Mariano Closs bramó en ESPN F12 por el arbitraje de Ramírez en Boca vs. River.

"Mariano" dijo además que "esto es por querer quedar bien con una dirigencia, con la otra... Esto, Federico lo va a tener que arreglar para la próxima". Igualmente, aclaró que "Beligoy va a seguir apoyando a Ramírez. Decir que el Mundial no es mañana, porque sino este hombre no podría ir a la Copa del Mundo".

"Qué horror es tener que empezar hablando del árbitro en un Superclásico, pero ha tenido injerencia... Verdaderamente fue bochornoso", reiteró Closs. Y completó: "Cuando se vuelva a ver este partido, todo lo que permitió este señor, de griterío y de insultos hacia él de los jugadores, los de Boca diciéndole ´chau´ a un rival... Pocas veces visto. Vos le podés decir en voz baja ´tomátela, gil´ y no ver al arquero de Boca (Álvaro Montero) haciéndole así... Muy raro todo, hasta infantil, no parecían profesionales. Fue un desastre todo, un desastre".