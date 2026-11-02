Riquelme, picante después de la victoria de Boca ante River: "Cuando no se consiguen resultados, se culpa al árbitro"

Tras una nueva victoria en el Superclásico, Juan Román Riquelme se refirió a las jugadas que marcaron el encuentro, la actuación del equipo y el tratamiento mediático que recibe el club. Lejos de esquivar los temas calientes, el dirigente y referente xeneize dejó definiciones claras sobre el arbitraje, el rendimiento en cancha y el objetivo de cerrar el año de la mejor manera.

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Una de las jugadas más discutidas del partido fue la tarjeta roja tempranera al rival. Para Riquelme, la decisión arbitral no admite discusiones, sin importar el momento del reloj en el que haya ocurrido: "La expulsión es expulsión. El 9 se iba para el arco. No importa si era a los 10 segundos, a los 15, 20, 30, 50, 80 o 95 minutos. El atacante se iba mano a mano con el arquero y lo derribó. Estamos todos de acuerdo que fue expulsión clara".

Asimismo, destacó el dominio de Boca tras ponerse en ventaja y restó importancia a los reclamos del rival, un clásico del ambiente futbolero: "Después hicimos el gol y, a partir de eso, fuimos los claros merecedores de la victoria. Boca no sufrió, no defendió. Nos faltó más claridad, seguro... pero fuimos un justo ganador". En este sentido agregó: "Siempre el que pierde va a pedir (sobre las polémicas). Cuando no se consiguen resultados, culpamos al árbitro. Es así el fútbol argentino".

Con los tres puntos asegurados, el Xeneize cumplió una de sus metas principales de la temporada: asegurar su participación internacional. Sin embargo, Riquelme también hizo hincapié en el trato diferencial que sufre la institución en los medios de comunicación en comparación con otros clubes: "Las críticas hacia nosotros no son las mismas que al resto. Lo que pasa en otros lugares no se habla de lunes a viernes como pasa en Boca, pero son las reglas del juego". Por otro lado agregó: "No pienso nada de lo que pasa en el equipo rival nuestro. Yo puedo opinar y pensar sobre nuestro club. Queremos que siempre el hincha esté contento".

Por último, con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de clasificar al máximo torneo continental del próximo año, el dirigente ya mira hacia adelante: "Ahora hay que pensar en Defensa y Justicia, que es un equipo que juega bien. Ojalá podamos darle una alegría a nuestra gente".