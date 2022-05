La revelación del Negro Bulos sobre Gallardo: "Una charla pendiente"

Federico Bulos dio detalles de su relación con el entrenador de River en ESPN F90. Y aseguró que tiene "buena onda"

En el programa deportivo F90 emitido por ESPN, el columnista Fedrico "Negro" Bulos reveló este martes 10 de mayo el diálogo que intercambió con el DT de River, Marcelo Gallardo. En el inicio de la emisión, conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, confesó que tiene una cuenta pendiente con el "Muñeco" y que suele conversar con varios entrenadores.

Cuando los panelistas charlaban sobre la relación de los periodistas con los principales líderes de los planteles, Bulos manifestó una intimidad personal con el exjugador de la Selección Argentina: "Al ‘Muñeco’ le mandé un audio y me contestó con un audio, y me dijo: ‘Hola Negro’. Me faltaría tomar un café con él, tenemos una charla pendiente y tenemos buena onda".

Luego de que el periodista hiciera conocer su conversación con Gallardo, sus compañeros reaccionaron de manera divertida y jocosa: "Que tome como un enorme mérito el ‘hola negro’...”, acotó Marcelo Sottile. En tanto, Diego "Chavo" Fucks también aprovechó el momento y señaló: “Mi amigo Jorge ‘Carna’ Crivelli la vio 20 años antes”, manifestó en relación al cholulismo que tienen los comunicadores sobre los protagonistas del fútbol profesional.

“Yo no grabo nada, es aprender de fútbol", comentó Bulos ante las cargadas de sus compañeros de programa. Luego de ese comentario, el animador del programa, Sebastián Vignolo, le respondió: “Si vas a un café y estás haciendo una cámara oculta, ¿estás loco vos? ¿Qué querés sacar la formación, un método?”. A lo que el periodista oriundo de Beriso le devolvió: “Es un fenómeno. Me encantaría aprender”.

Su relación con el "Mellizo" Guillermo y Palermo

Minutos después de su confesión sobre Gallardo, Bulos también fue consultado sobre su vínculo con Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo, ambos de la ciudad de La Plata como él. "Con Guillermo llegué a tener una muy buena relación, pero nos distanciamos en el último tiempo. A martín lo quiero un poco más porque lo conozco desde que soy chiquito: es de mi barrio, de mi zona, muy amigo. Igualmente, los quiero mucho a los dos".