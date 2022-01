Gallardo: de detestar el fútbol a obsesionarse con River y casarse en tiempo récord

Marcelo Gallardo cumple 46 años con el objetivo de seguir logrando títulos como entrenador de River y de seguir dejando una huella en el fútbol argentino. A continuación, en El Destape repasamos algunas de las anécdotas, vivencias y curiosidades más increíbles de uno de los máximos ídolos en la historia de "El Millonario".

El 18 de enero de 1976, Marcelo Gallardo nació en Merlo, provincia de Buenos Aires. Su madre, Ana María Maidana; y su padre, Máximo Gallardo, lo criaron en una familia humilde y trabajadora. Con el tiempo, la vida de cada uno de ellos cambiaría para siempre, como así también la de la historia de River, el club en el que se formó, debutó en Primera División y en el que salió multicampeón tanto como jugador y entrenador. En su cumpleaños 46, en El Destape repasamos algunos de los datos, anécdotas y curiosidades más increíbles de "El Muñeco".

Marcelo Gallardo se inició en las Divisiones Inferiores de River. Allí llegó a Octava División y luego subió a Tercera y de esta pasó a Primera, donde adquirió muchísimo reconocimiento. El 18 de abril de 1993, el entonces DT Daniel Passarella le brindó la confianza para hacer su debut como profesional. Fue en un triunfo por 2-0 ante Newell's. Un año después, en 1994 y a los 17 años, dio sus primeros pasos en la Selección Argentina, también con "El Kaiser" como técnico.

Como futbolista, "El Muñe" hizo una carrera brillante. Tuvo tres etapas con River y logró varios títulos, entre ellos la Copa Libertadores 1996, y luego se destacó mucho en el Mónaco (Francia), donde se convirtió en ídolo. Si bien siempre fue un jugador que resaltó por encima del resto por su gran calidad, físicamente tuvo varios problemas y esto lo perjudicó mucho a la hora de explotar mucho más. De hecho, en diversas entrevistas, advirtió: "Era como una Ferrari, pero con la carrocería de un Fiat 600". Incluso, en una conferencia de prensa, señaló "Toda mi vida, como jugador, sufrí físicamente y eso me llevó a no poder tener la continuidad que hubiese querido en mi carrera futbolística. Jugar es lo más lindo que hay, pero yo sufrí más de lo que realmente disfruté porque las lesiones me persiguieron muchísimo".

Los números de Gallardo como futbolista

Clubes en los que jugó Gallardo y traspasos

River (Argentina): 1993 - 1999.

Mónaco (Francia): 1993-2003.

River (Argentina): 2003-2006.

PSG (Francia): 2007-2008.

DC United (Estados Unidos): 2008-2009.

River (Argentina): 2009-2010.

Nacional, de Montevideo (Uruguay): 2010-2011.

Títulos de Gallardo en cada club como futbolista

River: 6 torneos locales, 1 Copa Libertadores y 1 Supercopa Sudamericana.

Mónaco: 1 Liga de Francia, 1 Supercopa de Francia y 1 Copa de la Liga.

PSG: 1 Copa de la Liga.

DC United: Lamar Hunt US Open Cup.

Nacional, de Montevideo: 1 campeoanato uruguayo.

Selección Argentina: 1 Juego Panamericano.

Marcelo Gallardo, un talentosísimo como futbolista de River

Partidos y goles de Gallardo como futbolista

River: 305 partidos oficiales y anotó 70 goles.

Mónaco: 127 partidos oficiales y 23 goles.

PSG: 30 partidos oficlaes y 2 goles.

DC United: 16 partidos oficiales y 4 goles.

Nacional (Montevideo): 15 partidos oficiales y 3 goles.

Selección Argentina: 70 partidos oficiales y 21 goles.

La carrera de Gallardo como entrenador, en números

Además de haber realizado una gran carrera como futbolista, y a pesar de que absolutamente nadie le había visto una proyección como entrenador, Marcelo Gallardo tuvo la posibilidad de desempeñarse como DT. Sus primeros pasos los dio en Nacional (Montevideo). Allí, y tras salir campeón del torneo local como futbolista, colgó los botines y tomó las riendas del equipo, donde debió dirigir a sus propios colegas. Logró coronarse del campeonato 2011-12, aunque horas después decidió marcharse para descansar.

Marcelo Gallardo, junto a la histórica Copa Libertadores que River le ganó a Boca en la final del 2018 en Madrid.

Durante casi dos años, "El Muñeco" estuvo inactivo en el mundo del fútbol, aunque en su cuenta de Twitter siempre hacía alguna mención en particular a lo que sucedía en el planeta gol. A mediados de 2014, un llamado procedente de Newell's llegó para tentarlo y convencerlo de que se pusiera el buzo de entrenador. La noticia casi era un hecho.

Sin embargo, la abrupta salida de Ramón Díaz (venía de conseguir el Torneo Final 2014 y la Superfinal 2014) cambió absolutamente todos los planes. Enzo Francescoli -manager de River- lo llamó y ni lo dudó. El hombre nacido en Merlo dio el visto bueno y el 6 de junio de aquel año asumió como entrenador de "El Millonario". Desde aquel entonces construyó un camino verdaderamente inolvidable para el hincha, ya que se consolidó como el DT más campeón de la historia del club.

Los números de Gallardo como entrenador

Nacional (Montevideo): 39 partidos oficiales, 23 partidos triunfos, 7 empates y 9 derrotas.

39 partidos oficiales, 23 partidos triunfos, 7 empates y 9 derrotas. River: 370 partidos oficiales, 196 triunfos, 101 empates y 73 derrotas.

Los títulos de Gallardo como entrenador

Nacional (Montevideo): 1 campeonato uruguayo.

1 campeonato uruguayo. River: 2 Copa Libertadores, 1 Copa Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Copa Suruga Bank, 3 Copa Argentina, 2 Supercopa Argentina, 1 torneo local y 1 Trofeo de Campeones.

Las curiosidades más increíbles de Marcelo Gallardo en el día de su cumpleaños

El día que Gallardo se fue a probar a River y no le dieron bola

En una entrevista que le concedió a Pura Química, programa emitido por ESPN, Marcelo Gallardo relató en primera persona cómo fue la historia del día que se fue a probar a River. A los 12 años, se asistió a las instalaciones del club junto a dos amigos, aunque curiosamente su prueba tuvo una situación muy curiosa: "Fui un día martes de noviembre y había 80 chicos de prueba, más los chicos del club. Estuve tres horas sentado contra el paredón donde se hacían las prácticas en la cancha auxiliar de River. Los dos amigos con los que fui, ya se habían probado".

Consciente de que era muy poco probable de que lo pudieran observar al menos unos minutos, Máximo Gallardo -padre de "El Muñeco- se acercó y le pidió volver a casa: "Mi viejo me fue a buscar dos veces y me dijo: "Vámonos que no pasa nada, no te van a ...'. Y las dos veces le dije que no por cabeza dura. Yo esperaba que en algún momento el técnico se acuerde. Se hacía de noche, no tenía muchas chances y el técnico que estaba en las infantiles de River, Gabriel Rodríguez, me ve y me dice: 'Vení que me olvidé de vos'".

Pese a que finalmente tuvo la chance de jugar, se dio una situación muy típica en las pruebas de fútbol de Inferiores: "Me puso para los pibes del club contra los de prueba. Y los pibes del club, cuando te vas a probar, no te la dan... no quieren nuevos, ja". Con una tremenda personalidad que hoy bien lo caracteriza como técnico del "Millonario," Marcelo decidió encarar al DT que justamente hoy es Coordinador de las divisiones menores y captador de talentos en River: "Me paro a los cuatro o cinco minutos al lado del técnico y le digo: 'Perdón, pero ¿me puedo pasar para el otro equipo?'. Me mira y me dice: '¿Por qué?'. 'Porque no me la dan y yo vine a mostrarme acá. Si no me la dan...', le dije. Y se me quedó mirando y me dice: '¿Cómo no te la dan?'". "Y a partir de eso, le dijo a los pibes que me la den. Agarré cuatro o cinco pelotas en 10 minutos y me dijo: 'Disculpame, venite el jueves'. Fui el jueves y me dijo: 'Te vamos a fichar'. Mirá cómo son las cosas y lo que hubiese pasado...", agregó.

La curiosa coincidencia entre el nombre del club de baby fútbol en el que Gallardo jugó y el nombre que eligió para su hijo mayor

Otro de los puntos curiosos de la vida de Marcelo Gallardo tiene como protagonista nada menos que a su hijo mayor. Nahuel, el primero de los cuatro hijos que tuvo con su esposa Geraldine La Rosa, se llama de la misma manera que el equipo de baby fútbol en el que "El Muñeco" dio sus primeros pasos. "Nahuel", es el club de Merlo (Provincia de Buenos Aires) en el que jugó desde pequeño, luego pasó por Estrella de Maldonado y finalmente se probó en las Divisiones Inferiores de River, donde se convirtió en ídolo para siempre.

Marcelo Gallardo, vistiendo la camiseta de Nahuel, equipo de baby fútbol de Merlo.

En una charla con El Gráfico, indicó por qué le puso "Nahuel" a su hijo. La respuesta cuenta con dos justificaciones: "A la hora de buscar nombres, me fui para el lado indígena, averigüé un poco y me gustó lo que representaba". "Nahuel, en mapuche, significa 'Tigre'. Coincidió con que así se llamaba mi club de baby en Merlo y también quedó relacionado con mi pasado", añadió "El Muñeco".

Nahuel Gallardo, el hijo mayor de Marcelo Gallardo jugando para River.

A Gallardo no le gustaba el fútbol: qué soñaba ser de grande

Por más difícil que sea imaginarlo, Marcelo Gallardo confesó que hasta los 8 años no se sentía atraído por el fútbol. De hecho, era fanático de remontar barriletes y soñaba con ser piloto de avión. En una entrevista que le dio a Pura Química, emitido por ESPN, reveló que incluso no se destacaba con la pelota: "Yo vivía en frente a un portero, una cancha de fútbol y no me gustaba. Estaban todos los pibes jugando y yo remontaba barriletes. En ese momento, no tenía condiciones".

Marcelo Gallardo, remontando un barrilete cuando ya era jugador de River.

Gallardo es el primero en llegar a los entrenamientos de River y el último en irse

En 2019, y tras una charla con La Página Millonaria tras marcharse de River con el pase en su poder, Camilo Mayada habló de su salida y también ponderó a Marcelo Gallardo, a quien definió como un obsesivo por el trabajo en el fútbol y un apasionado por "El Millonario". "Es el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse", confesó el uruguayo acerca del exitoso entrenador.

Marcelo Gallardo, un obsesivo del trabajo en River.

De jugar un partido con River y salir campeón a subirse a un patrullero y una ambulancia para llegar a su casamiento: la odisea de Gallardo

La jornada del 21 de diciembre de 1997 fue una de las más alocadas en la vida de Marcelo Gallardo. Aquel día, River debía jugar ante Argentinos Juniors en la cancha de Vélez. Con un empate, le alcanzaba para coronarse tricampeón. Aun así, y luego del encuentro, debía casarse con Geraldine La Rosa, la novia de su infancia. En tiempo récord, "El Muñeco" disputó aquel encuentro frente a "El Bicho", el duelo terminó 1-1, "El Millonario" se coronó y finalmente contrajo matrimonio.

Marcelo Gallardo se sube a un patrullero para despistar al público y llegar más rápido a su casamiento con Geraldine La Rosa, en 1997.

Inmediatamente después de los festejos, Gallardo se marchó -todavía con una parte del uniforme de River-, se subió a un patrullero para despistar a la gente que lo rodeaba, luego a una ambulancia y finalmente llegó a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Creer o reventar, a las 20:55 horas terminó el partido en el estadio Amalfitani y a las 23.30 horas se casó.Una multitud presenció la fiesta y decenas de hinchas esperaron en las afueras para poder saludar a la pareja. "Jamás hubiera pensado que tantas cosas importantes me podrían pasar en tan poco tiempo. Es más: ¡si me lo hubieran dicho, no lo habría creído! Pero bueno... ¿La verdad? Este es el mejor final para un año espectacular...",

Marcelo Gallardo, en su casamiento con Geraldine La Rosa en 1997, que tuvo lugar el 21 de diciembre tras salir tricampeón con River.

El día que Gallardo se agarró a trompadas con un compañero de River

Curiosamente, y según relató el propio Marcelo Gallardo en unas declaraciones que reprodujo El Gráfico, protagonizó una pelea con Matías Almeyda, con quien era compañero de equipo en las Inferiores de River: "Solo dos veces me agarré a trompadas con un compañero. Una, con Almeyda, en un entrenamiento de la Tercera". "Me entró fuerte él, después le entré fuerte yo, y ahí él se levantó y nos preparamos para pelear", añadió "El Muñeco". ¿Cómo culminó todo? "Yo primereé y pegué, después lo agarraron a Matías, fue una calentura del momento", sostuvo.

Tiempo después, el propio Almeyda reconfirmaría la historia en una charla que tuvo con TyC Sports en 2021. "Nos pateamos, me agarraron todos y me metió un cortito. Ese día lo esperé tres horas en el vestuario, hasta que salió Sabella y me pidió 'por favor, andate'", recordó. "Quedó todo ahí. Pasaron los años y yo siempre le decía 'vos me debés una, vos me debés una'", añadió, entre risas.