Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, ante Atlético Mineiro. El equipo "Galo" que dirige Eduardo Domínguez cuenta con varios futbolistas afectados por la fecha FIFA venidera y algunos de ellos son ecuatorianos. Marcelo Gallardo tiene por delante sus siguientes partidos al frente de la "Tri" y le hará un impensado "favor" al "Xeneize" siendo incluso su máximo rival siendo ídolo de River Plate.

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Además de ser el técnico más ganador de la historia del "Millonario", el "Muñeco" también fue artífice de eliminaciones del elenco de La Ribera y la recordada final de la Libertadores 2018 en Madrid. Sin embargo, en esta ocasión el nacido en Merlo, provincia de Buenos Aires, necesita cosechar victorias después de perder los tres que dirigió -dos de ellos por penales-, para lo que citó a lo mejor que tiene a disposición. En esa lista hay tres hombres del Mineiro en la previa del duelo continental más importante del equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

El favor de Gallardo a Boca para la final de la Copa Sudamericana

El DT con pasado en el "Millonario" y en el Al Ittihad de Arabia Saudita convocó a Ángelo Preciado, Alan Franco y Alan Minda para afrontar los compromisos contra Costa Rica (viernes 13 de noviembre) y Bolivia (martes 17). Con grandes posibilidades de que los tres sumen minutos en cancha en dichos partidos, encendieron las alarmas en el Mineiro porque corren riesgo de no llegar en plenitud a la final. Más allá del pedido del DT del elenco "Galo" de que no estén en la nómina, la Federación no le cumplió dicho pedido.

Ángelo Preciado, figura de Ecuador y Atlético Mineiro convocado por Marcelo Gallardo

La principal ausencia en Ecuador y el exjugador de River que convocó Gallardo

Otro detalle no menor es que Enner Valencia no estará para estos partidos ya que después del Mundial 2026 anunció su retiro de la "Tri". Después de convertir el gol que le dio a Boca el título de la tabla anual, además de ser el goleador del partido por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing para dar vuelta el partido, el delantero apuesta de Juan Román Riquelme se convirtió en figura. Sin embargo, su postura es clara y no volverá a vestir los colores de su seleccionado como sí lo hará Kendry Páez, exhombre de River que Gallardo dirigió en la recta final de su segundo ciclo.

Dónde y cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana de Boca vs. Atlético Mineiro: todos los detalles del partido

El cruce entre el "Xeneize" y el conjunto "Galo" tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. La Conmebol confirmó que dicho compromiso se desarrollará a partir de las 19.30 en dicho recinto. El mismo enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023).