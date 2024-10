El fuerte mensaje para Bielsa tras el empate contra Ecuador

La Selección de Uruguay no levanta cabeza y cosechó otro encuentro sin victoria correspondiente a la décima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Marcelo Bielsa, el DT a cargo del equipo, recibió un fuerte comentario acerca del presente de sus dirigidos que llevan cuatro compromisos sin ganar después de la participación en la Copa América 2024. Si bien siguen en zona de clasificación, la actualidad no es para nada buena.

La igualdad ante Ecuador en condición de local se sumó a la caída contra Perú en la jornada anterior y los empates tanto ante Venezuela como contra Paraguay. Por supuesto, cabe destacar que el "Loco" no contó con varios de sus futbolistas después de lo sucedido en la semifinal del torneo continental vs. Colombia, que derivó en una grave sanción. Quien analizó esta situación fue Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que rompió el silencio sobre el exestratega de la Selección Argentina.

"Estamos terceros en la tabla. Si empezamos con estas especulaciones, estamos todos locos... Hay que estar tranquilos para lo que viene. Yo estoy tranquilo, no he hablado con el cuerpo técnico", lanzó el mandamás de la AUF poco después del encuentro contra Ecuador. Aún restan ocho fechas para el final del clasificatorio y la "Celeste" figura sólo cuatro unidades arriba del puesto del repechaje.

Con respecto a estos duelos sin victoria y la sanción, Alonso agregó: "Van cuatro partidos de Eliminatorias, son resultados que uno no quiere pero estamos muy tranquilos. Sabíamos que íbamos a pasar una zona de turbulencia en un momento porque no teníamos a todos los jugadores disponibles y ahora estamos saliendo de esa zona". En las próximas dos jornadas en noviembre del 2024, Uruguay recibirá a Colombia y posteriormente visitará a Brasil.

Marcelo Bielsa junto a Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol

Los números de Bielsa como DT de Uruguay

Partidos dirigidos : 22.

: 22. Triunfos : 10.

: 10. Empates : 8.

: 8. Derrotas: 4.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026

Qué dijo Suárez sobre Bielsa en Uruguay, en una entrevista

Las frases más destacadas de uno de los máximos emblemas de "La Celeste" fueron:

"La primera charla a nivel personal que tengo con él es el 6 de junio previo a que me reintegre para la Copa América. Me siento frente a él, le hablé 5 o 6 minutos mirándolo a la cara y diciéndole que los jugadores estábamos con él que lo apoyábamos, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara. Me miró y me dijo: 'muchas gracias, Luis'. Me levanté y me fui".

"Los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar. En la Copa América hubo compañeros que se plantearon: 'juego la copa y no juego más'. Estamos llegando a un punto difícil y después se te va, te sana todo eso y vas porque querés tu país, a tu Selección y todos morimos por representar al país. En mí última convocatoria estábamos jugando al truco y veías que pasaban por atrás y veían quiénes estaban jugando. En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar a saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que se viva así. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle que por lo menos nos dijera 'buen día', ni saludaba".

"Los que estaban ahí en Nueva York veían que teníamos 300 o 400 personas en el hotel esperándonos, venían de estar como 4 o 5 horas esperando. El profe antes de bajar del ómnibus nos dice: 'Muchachos, dice Marcelo que no paren con la gente, que sigan derecho'. Como capitán en el fondo me paro y le digo que por respeto a la gente paramos todos. Después al otro día tenemos una charla en la que el entrenador empieza a hablar que el 'uruguayo es esto, compite, y qué juega por la gente'. Nosotros nos quedamos mirando como diciendo: '¿Cómo por la gente? Si ayer nos pediste...'. A veces es fácil hablar y que la gente escuche lo que quiere. Pero a veces no son verdaderamente las historias y me duele mucho lo que está pasando hoy en día".