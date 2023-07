Guardiola hizo lo que nadie esperaba con Julián Álvarez en Manchester City

La llamativa decisión de Pep Guardiola con Julián Álvarez en el amistoso entre Manchester City y el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone.

Pep Guardiola tomó una llamativa decisión con Julián Álvarez en plena pretemporada de Manchester City, durante el amistoso frente al Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone. El entrenador catalán confía a pleno en el delantero argentino de 23 años, de cara al arranque de la temporada 2023-2024.

El director técnico sorprendió en el encuentro disputado en el Estadio Mundialista de Seúl (Corea del Sur) y colocó al ex-River junto a Erling Haaland en la delantera. Si bien en la campaña pasada el DT se la jugó casi siempre con el crack noruego como el único centroatacante, ahora probó con el cordobés en la dupla con el ex Borussia Dortmund.

Además, después de la salida de Ilkay Gündogan rumbo a Barcelona, Guardiola se vio obligado a retocar la formación ideal y "La Araña" tuvo lugar en el esquema táctico del 3-1-4-2 que suele utilizar el estratega español. En la preparación, "Los Ciudadanos" esperan por más refuerzos y se alistan para defender la triple corona conseguida en la última temporada: la Champions League, la Premier League y la FA Cup.

Julián y Haaland, juntos en la delantera en la pretemporada.

De esta manera, la alineación que dispuso Pep en el encuentro ante "El Colchonero" fue con Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Antonio Laporte; John Stones; Phil Foden, Rodri, Bernardo Silva, Jack Grealish; Julián Álvarez y Erling Haaland. De paso, descansaron algunos jugadores habitualmente titulares como Nahtan Aké, Manuel Akanji y Kevin De Bruyne, mientras que las caras nuevas de Mateo Kovacic y Joao Cancelo (que regresa del préstamo en Bayern Múnich) también estuvieron en el banco de los suplentes.

Bayern Múnich quiere negociar con Manchester City por Julián Álvarez

En el diario deportivo español As publicaron que los teutones son los que hacen el mayor esfuerzo para quedarse con el cordobés, ya que no tienen a un "9" natural en su plantel profesional tras la salida del polaco Robert Lewandowski rumbo a Barcelona a mediados de 2022. Además, informaron que "el equipo alemán se ha fijado en Harry Kane aunque Tottenham no lo quiere dejar salir".

"Ante la negativa, los alemanes sondearon la posibilidad de conseguir la cesión de Álvarez", puntualizaron. No obstante, comunicaron que "también recibieron una respuesta negativa por parte del Manchester, que confía en que el campeón del mundo continúe creciendo a los mandos de Guardiola", a la que definieron simplemente como una "tarea complicada en un equipo lleno de estrellas". De cualquier manera, Julián prefirió desechar cualquier propuesta para permanecer en el mejor equipo del mundo en la actualidad, más allá de que suele ser suplente de Haaland.

Las estadísticas de Julián Álvarez en Manchester City