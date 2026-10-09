Luchó contra el bullying, entrena en Racing, quiere ser contadora y sueña con el título mundial

Sofía Robles es una de las jóvenes figuras del boxeo argentino que sueña con ser campeona del mundo en la rama femenina. Pero, al igual que muchos y muchas de sus colegas, no es a lo único que apunta en su vida. La "Golovkina", como se la conoce a la joya que entrena en Racing Club, que dejó atrás el bullying sufrido de chica y alguna vez quiso estar en los Juegos Olímpicos, ahora se ilusiona con la oportunidad de ser campeona del mundo. Este sábado 10 de octubre en el Casino Buenos Aires irá por un paso más para acercarse a dicho sueño al mismo tiempo que estudia para ser contadora en la Universidad de Lomas de Zamora.

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Quién es Sofía "Golovkina" Robles, la joya del boxeo de Racing que quiere ser campeona del mundo

La púgil oriunda de Ingeniero Budge admira con pasión a Gennady Golovkin, probablemente uno de los máximos exponentes a nivel internacional del deporte que practica. Por ello su apodo, aunque no es el único referente que admira Robles, ya que también se enamoró de la gimnasia artística por Nadia Comaneci. El presente la encuentra como una de las estrellas de la "Academia de Boxeo Horacio Accavallo" y medirá fuerzas con la uruguaya Elizabeth Sellanes en el recinto ubicado en Puerto Madero.

Sofía Robles junto a su ídolo, Gennady Golovkin

El bullying, el punto de partida para llegar al boxeo

Como otros a su edad cuando estaba en el colegio, Sofía Robles sufría diferentes cargadas de sus compañeros y tomó la decisión de enfocarse en otra cosa. El boxeo fue el refugio para esa joven que comenzó a escribir su nombre en el deporte de a poco y de abajo. La "Golo", como también se la conoce, hizo una excelente carrera a nivel amateur con más de 100 combates, ganó títulos y formó parte del seleccionado nacional con el que también se lució. Todo mientras se dedicaba a dar clases de la disciplina, pero también a estudiar.

Por ese último motivo también se alejó del ring durante unos meses y ahora volverá a pelear. "Mi pausa competitiva se debió a una decisión de priorizar mis estudios universitarios y mi desarrollo laboral", dijo en una entrevista reciente con TyC Sports dejando en claro sus prioridades. Sin embargo, no dejó de entrenarse nunca ni guantear con otras colegas con el paso de los meses, por lo que está lista para ir por todo. Actualmente como profesional suma tres triunfos, los cuales fueron todos en las tarjetas aunque en el amateurismo también demostró que tiene poder de KO en sus puños.

Cuándo es la pelea de Sofía Robles vs. Elizabeth Sellanes en el Casino Buenos Aires: hora, TV y cómo verla online

El duelo a seis asaltos encuadrado en la categoría mosca tendrá lugar este sábado 10 de octubre en el Casino Buenos Aires de Puerto Madero con horario a confirmar. Los combates preliminares podrán seguirse en vivo desde las 21 a través de la pantalla de TyC Sports Play y YouTube. En el canal deportivo, la transmisión comenzará cerca de las 23.45 una vez finalizado el encuentro entre River y Estudiantes de Río Cuarto. La velada en cuestión contará con siete peleas profesionales entre las que se destaca la presentación del cordobés Roberto Peralta, quien se verá las caras con el invicto estadounidense Deontae Pettigrew por el título Fedelatin pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).