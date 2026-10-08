La temporada 2026 del fútbol argentino está cada vez más cerca de llegar a su fin en todas las categorías y Argentino de Rosario es uno de los clubes del Ascenso más afectados. El "Salaito", equipo en el que se retiró Marcelo Bielsa de su etapa como futbolista, artaviesa uno de los peores momentos de su historia y podría desafiliar a finales del 2026.

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Años después de haber conseguido un triunfo histórico en la B contra Racing, ahora el equipo rosarino está en plena crisis y depende de sí mismo para quedarse en la Primera C.

Argentino de Rosario, al borde de la desafiliación en la C: qué necesita para salvarse

El conjunto del Barrio Sorrento -también conocido como Sarmiento- quedó en el último lugar de la Zona A con todavía una fecha por delante pero sin chances de alcanzar a Leandro N. Alem que está anteúltimo. Los dirigidos por Leonardo Acoglanis -quien volvió a la institución en julio para sacarlo de la crisis- enfrentarán a Sacachispas por la jornada 32 del campeonato, pero la mira está puesta en otro partido que puede dejarlos sin categoría el año próximo. En la misma situación está Muñiz, que quedó por debajo de Claypole en la Zona B y se cruzará con el "Salaito" que ganó 4 encuentros, empató 15 y perdió 12.

Un equipo histórico en el que jugó Bielsa está a un paso de desafiliar

El reglamento oficial de la Primera C afirma que perderá por una temporada la afiliación el que resulte perdedor de un enfrentamiento entre los dos últimos de cada zona. De esta manera, Argentino de Rosario se verá las caras con el "Rayo" de San Miguel con fecha a definir en un estadio neutral designado por AFA en coordinación con los organismos de seguridad. En caso de igualdad en los 90 minutos habrá alargue y de subsistir el empate se definirá por penales. El ganador tendrá que jugar contra el vencedor de la final del Reducido del Torneo Promocional Amateur entre Defensores de Glew y SAT -ida el 11 y vuelta el 18 de octubre-, aunque si pierde también quedará desafiliado.

Marcelo Bielsa con la camiseta de Argentino de Rosario

El retiro de Bielsa en Argentino de Rosario

Con tan sólo unos pocos años de carrera en el fútbol, el "Loco" llegó proveniente de Instituto de Córdoba después de haber vestido los colores de Newell's. En el "Salaito", al que llegó en 1979, disputó sólo 30 partidos y marcó tres goles, para en 1980 colgar los botines con el objetivo de comenzar su camino como entrenador. Más allá de su retiro, no tuvo la oportunidad de dirigir al equipo del Barrio Sorrento que hoy está por demás complicado.

El triunfo histórico de Argentino de Rosario ante Racing en la B

Uno de los días más importantes de la historia del "Salaito" tuvo lugar el 24 de marzo de 1984 en el Gigante de Arroyito por el Campeonato de Primera B. El recién ascendido contra la "Academia", que meses antes venía de bajar de categoría ante unas 50.000 personas que dijeron presente esa tarde. El elenco rosarino se impuso por 4 a 3 y fue la primera de las cuatro veces que se enfrentaron en el mencionado certamen, con la particularidad que todas quedaron en manos de Argentino de Rosario.

Cómo está el panorama de la Primera C de cara al final de la temporada

En la Zona A el puntero es Berazategui, mientras que la B la lidera Luján, ambos con un partido todavía por delante. Hasta el momento son los que jugarían una final para definir el primer ascenso a la B Metropolitanta de cara al 2027 y el segundo saldrá del Reducido para el que clasificarán seis de cada grupo -del segundo al séptimo-. A este mini torneo se sumará en semifinales el que pierda la final entre los dos ganadores de las zonas.