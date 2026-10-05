Fue campeón con Racing, jugó con Di María, vivió en la calle y perdió todo por su adicción al casino: "A la ruina"

Un destacado jugador que pasó por el fútbol argentino reveló, en las últimas horas, el drama que le tocó vivir por su adicción al casino durante una etapa de su carrera profesional. Su trayectoria en la Primera división tuvo muchos vaivenes: debutó en Rosario Central con Ángel Di María, estuvo en doce equipos, fue campeón con Racing en la era moderna y hasta pasó por el Ascenso.

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El protagonista es nada menos que Emiliano Vecchio, el mediocampista ofensivo de 37 años que todavía no se retiró. En plena entrevista con el canal de YouTube Sistema Joaco Santos, el rosarino detalló los peores momentos que le tocó transitar en su vida en general. Si bien ya había declarado públicamente que vivió en la calle en Rosario cuando era chico porque su familia era pobre, ahora reveló el drama que sufrió cuando ya era famoso.

Vecchio sacó a la luz que perdió 500.000 dólares por su adicción al casino: "Es el peor vicio"

El talentoso volante comenzó: "Del 2019 al 2022, era una persona que me gustaba ir al casino. Nunca tuve vicios. Nunca me gustó salir o tomar alcohol y, gracias a Dios, no consumí drogas. Pero me encontré en un momento de mi vida en el cual me empecé a rodear de gente que le gustaba el casino y comencé a ir con muchísima frecuencia".

Cuando ya estaba en Racing, donde se coronó ante Boca en el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023, recordó: "En el 2022, me autoexcluí de todos los casinos. Con el tiempo se fue apagando y no fui nunca más. Son vicios, por eso les tenés que prestar atención. No tengo necesidad alguna, pero hay que tenerle cuidado. Es algo que a mí me marcó”.

Acerca de cuándo comenzó esta adicción, allá por el 2019, el "Topo" rememoró: “Recién volvía de Arabia (Al-Ittihad). Yo estaba en Central, salía de Arroyo Seco y tenía mi casa para acá y el casino para acá. Le decía a mi pareja: ‘Llego en un rato, a las 2 de la tarde, pero llegaba a las 10 de la noche’. Es el vicio más complejo de todos porque te lleva a la ruina".

Incluso, recalcó que "terminás con depresión, te quedás sin familia, sin dinero, sin nada". Igualmente, destacó: "Gracias a Dios, tuve una persona en ese momento que me ayudó. Después se me fue apagando ese deseo y hoy en día lo canalizo por otro lado. Fueron tres años de mi vida que fueron muy complejos”.

Vecchio compartió el inicio de su carrera con Di María en Rosario Central.

Con más detalles acerca de lo sucedido, Vecchio reveló: "Estaba siete u ocho horas, pagaba el ticket, salía, daba la vuelta y entraba de nuevo. Me decía: ‘No, pero yo gané toda esta plata. ¿Cómo me voy a ir ahora? Hoy lo fundo al casino’. Ganaba 50 mil dólares, salía del casino y volvía a entrar para perderlos, además de lo que había llevado". Asimismo, reconoció que "es una locura, el vicio del casino es el peor". También señaló: "Tuve una persona que me ayudó. Decidí meterme en un grupo e ir de a poco para autoexcluirme. Con el tiempo pasó, pero es heavy. Es la primera vez que lo cuento".

Si bien admitió que “estaba en una situación que desde el lado económico estaba bien", "Emi" agregó: "Pero a mí me pasaba que no veía mis hijos. Me pasaba todo el tiempo... Perdí todo". A la vez, dejó en claro que "no te importa nada. Solamente te importa jugar, no te importa si tu hijo está enfermo, si tu mujer o tu mamá necesitan algo, no te importa. Lo único que te importa es ver esa bola como cómo gira, cómo cae y jugar".

"Uno va a ese lugar y tiene tanta oscuridad, tanta energía pesada, negativa y en realidad uno va y se encuentra siempre con las mismas personas", se lamentó el número 10. "Y no nos damos cuenta de que estamos todos enfermos. Uno no da el brazo a torcer y no toma dimensión dónde está”, reconoció.

Vecchio jugó poco en Racing, pero rindió bien.

Según él mismo contó, Vecchio aclaró que ya se trata de una etapa superada: "Desde que me autoexcluí, no volví más. Es algo que en mi vida, le tengo temor. Sé que es algo que me sacó muchas cosas, me sacó mucho tiempo". Además, declaró que "el dinero, al fin y al cabo, es importante, pero termina siendo lo menos importante". "A mí sí me sacó mucho, yo no quiero volver a eso”, disparó.

Sobre el final de la charla, el rosarino recordó: "En ese momento, yo tenía una familia. Estábamos bien constituidos y yo tenía todo. Estoy hablando de la última etapa de Central. Era el 10 y capitán de Central, me querían Boca, River y todos los equipos...". Y completó: "Yo entraba a la cancha y era el único momento que me olvidaba del casino. Mi mente se ponía en blanco y yo jugaba, pero yo sabía que estaba enfermo. Terminaba el partido y decía ‘la pucha, ahora me voy a ir al casino de nuevo’. Había algo dentro mío que me decía ‘no vayas’. Y terminaba yendo siempre. Iba todos los días”.

Los números de Vecchio en su carrera