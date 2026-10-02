Racing recibió una propuesta de Estudiantes por Marcos Rojo y Diego Milito tomó una decisión que mantiene en vilo el futuro del defensor.

La historia entre Marcos Rojo y Racing sumó un nuevo capítulo y la tensión crece con el paso de los días. Luego de que el defensor vuelva a faltar a los entrenamientos, Estudiantes de La Plata avanzó con una oferta formal, pero Diego Milito ya fijó una postura que, por ahora, mantiene frenada la salida del zaguero central.

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Los cruces entre el defendor y la dirigencia comenzaron a principios de semana, cuando Rojo se reunió con Milito para comunicarle personalmente su intención de abandonar Racing y regresar a Estudiantes, institución en la que realizó buena parte de su formación.

La respuesta del presidente de la "Academia" fue negativa. Milito no autorizó la salida del defensor y, a partir de ese momento, la situación entre ambas partes comenzó a tensarse todavía más. Rojo no volvió a presentarse a los entrenamientos y este viernes sumó su tercer día consecutivo de ausencia. En medio de ese escenario, Estudiantes decidió dar el primer paso y realizó una propuesta concreta para intentar destrabar la negociación.

Agustín Alayes, director deportivo del Pincha, se comunicó con Sebastián Saja, su par de Racing, para acercarle formalmente la oferta por el futbolista. Según informó ESPN, la propuesta contempla un millón de dólares netos para Racing, siempre que se cumplan determinados objetivos, además de otros 300 mil dólares que el "Pincha" se haría cargo correspondientes a la deuda que la institución mantiene con Rojo por premios.

Sin embargo, la respuesta de Milito fue nuevamente negativa. La propuesta no fue aceptada y, por ahora, el defensor continúa vinculado contractualmente con Racing, aunque todo indica que el exjugador de la Selección Argentina no volverá a ponerse la camiseta de Avellaneda.

Por qué Racing no quiere dejar ir a Rojo

La postura de la dirigencia de Racing se explica también por el momento deportivo que atraviesa el equipo. Rojo tiene contrato hasta diciembre, pero dentro del plantel conserva el rol de referente y, en una etapa decisiva del Torneo Clausura, la dirigencia considera que su experiencia puede ser determinante para afrontar los partidos que definirán su futuro en la competencia.

Racing necesita conseguir un lugar en los playoffs y, desde la mirada de la dirigencia, desprenderse del defensor en este momento significaría perder una pieza experimentada justo cuando comienza la parte más importante de la temporada. La situación, sin embargo, es diferente desde el lado del futbolista.

Rojo quiere volver a Estudiantes por la Copa Libertadores y la necesidad de tenerlo

El deseo de Marcos está relacionado principalmente con la posibilidad de volver a disputar instancias decisivas de la Copa Libertadores. A sus 36 años, el defensor entiende que puede estar ante una de sus últimas oportunidades para competir por el máximo título continental. Y Estudiantes aparece justamente en ese escenario.

El "Pincha" se prepara para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, una instancia que convirtió el regreso de Rojo en una posibilidad todavía más atractiva para el futbolista. El vínculo emocional también pesa. Estudiantes fue el club donde se formó y donde comenzó su camino profesional antes de dar el salto al fútbol europeo y construir una extensa trayectoria.

El interés de Estudiantes tampoco responde únicamente al pasado de Rojo en el club. El equipo platense atraviesa una situación particular en su defensa antes de enfrentar a Flamengo. Leandro González Pirez y Tomás Palacios están suspendidos y no podrán participar del primer encuentro de las semifinales. Esa situación obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas para completar la última línea.

En ese contexto, la experiencia de Rojo aparece como una posibilidad concreta para reforzar la defensa de cara a una serie de máxima exigencia. El defensor conoce el torneo, tiene experiencia internacional y además ya sabe lo que significa jugar con la camiseta de Estudiantes en escenarios importantes. Por eso, el Pincha decidió avanzar y poner una propuesta sobre la mesa.

Así, el conflicto dejó de ser solamente una cuestión de mercado de pases. Ahora involucra la relación entre el jugador y la dirigencia, las necesidades deportivas de Racing y el objetivo de Estudiantes de reforzarse para una semifinal de Copa Libertadores. Por el momento, la respuesta de Milito fue no. La oferta del Pincha quedó rechazada y Rojo continúa en Racing, aunque las partes todavía tienen por delante una situación que deberán resolver antes de que el conflicto siga creciendo.