Ataúdes con el nombre de Verón: vergonzoso festejo de Rosario Central contra Estudiantes de La Plata

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026 tras vencer por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El equipo de Jorge Almirón se quedó con el título en un partido plagado de polémicas y días después lo celebró con su gente. Sin embargo, en el medio de la celebración tuvo llugar un momento por demás vergonzoso en el que apuntaron directamente contra Juan Sebastián Verón.

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El exjugador y presidente del "Pincha" se quejó del arbitraje y de lo sucedido en cancha durante el mencionado compromiso en el que su club no pudo conseguir una nueva estrella. A su vez, no es la primera vez que ataca contra el "Canalla" o incluso contra la Asociación del Fútbol Argentino, pero esta vez tras el mano a mano no se guardó nada. Ante esta situación, los rosarinos no se guardaron nada contra él, aunque lo hicieron de una manera polémica.

El vergonzoso festejo de Rosario Central contra Verón tras ganarle a Estudiantes

La celebración por parte de los jugadores, quienes a su vez levantaron el trofeo conseguido en cancha, también incluyó un ataúd con el nombre de Verón además del nombre del rival al que vencieron y de la frase "porteño llorón". Por supuesto, todo lo sucedido remonta al hecho del pasillo en el que el plantel del equipo platense estuvo de espaldas cuando Rosario Central fue campeón por la tabla anual. Ahora el "Canalla" ganó y contestó de la peor manera.

El vergonzoso festejo de Rosario Central contra Estudiantes de La Plata

Otro de los detalles que tampoco pasaron inadvertidos fue que uno de los futbolistas vistió una remera con la bandera de Inglaterra, haciendo alusión al presidente del "Pincha", quien fue sumamente cuestionado tras el Mundial 2002 y su partido contra dicho seleccionado. Esto también derivó en la respuesta por parte de los directivos de Estudiantes que tampoco se guardaron nada a la hora de responder. A su vez, Verón podría sufrir una nueva sanción después de increpar a Darío Herrera y al resto de los árbitros una vez finalizado el encuentro.

La picante respuesta de dirigentes de Estudiantes contra Rosario Central por el festejo

Tanto Juan Manuel Ongay como Martín Gorostegui, Secretario de Finanzas y Vicepresidente del "Pincha", respectivamente, compartieron un posteo del diario Olé en el que mostraron la imagen del ataúd contra Juan Sebastián Verón. Ambos dejaron mensajes al respecto cuestionando el accionar de los jugadores de Rosario Central y no los perdonaron.

La respuesta de Martín Gorostegui contra Rosario Central

La respuesta de Juan Manuel Ongay contra Rosario Central

Ongay escribió: "Miren a las carmelitas: imagino que la inmaculada Asociación del Fútbol Argentino tomará alguna medida, no??". Por su parte, su compañero también mostró su enojo y lanzó: "No hicimos nada para que pase lo que pasó". Por parte de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia, aún no se expresó al respecto ni hubo sanción hacia los jugadores del elenco rosarino que encendieron la polémica.