Escándalo: Rosario Central le ganó a Estudiantes de La Plata la Supercopa y todo terminó en peleas

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional al vencer 3 a 1 a Estudiantes de La Plata y el encuentro terminó en escándalo. Luego del último gol del "Canalla", los jugadores del "Pincha" fueron a buscar a los rivales tanto en la cancha como en el vestuario.

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El caldo de cultivo que se generó desde el 2025, con el famoso pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes a Central, sumó un nuevo capítulo este sábado. Después de que el "León" se pusiera en ventaja al minuto de juego, los rosarinos dieron vuelta el partido y liquidaron la historia sobre la hora.

En el tercer gol, marcado por Julián Fernández tras una contra letal que agarró mal parada a la defensa, los futbolistas del "Pincha", tanto los de cancha como los suplentes, reaccionaron con bronca y fueron a enfrentarse con los del "Canalla".

El nivel de tensión fue tanto que el partido no se pudo reanudar e, incluso, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, ingresó al campo de juego a increpar al árbitro, Darío Herrera, por el penal del primer tiempo y por no repetir el tiro desde los 12 pasos por una supuesta invasión.

Los posteos de Verón en medio del partido entre Estudiantes de la Plata vs. Rosario Central

El resumen de la final entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata

El conjunto platense pegó primero antes del minuto de juego tras una acción de Joaquín Tobio Burgos que terminó en empujón a la red por parte de Alexis Castro. Sin embargo, el trámite se desnaturalizó rápidamente por las reiteradas interrupciones: Gabriel Neves sufrió una grave lesión en el brazo que derivó en el ingreso de la ambulancia al campo de juego, mientras que su reemplazante, Jalil Elías, también debió retirarse con molestias físicas a los pocos minutos.

La reacción de Central llegó de la mano de Ángel Di María. A los 23 minutos, el astro rosarino igualó las acciones con un tiro libre al ángulo y, sobre el cierre del primer tiempo, dio vuelta el marcador desde el punto penal tras una sanción cobrada a instancias del VAR por una infracción de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti.

La decisión desató la furia de la delegación platense, al punto de que el propio Juan Sebastián Verón publicó un duro mensaje en sus redes sociales denunciando "impunidad" y calificando la jornada como "una puesta en escena ridícula".

Durante el complemento, el León empujó sin claridad e intentó refrescar el ataque con los ingresos de Adolfo Gaich y Lucas Alario, pero chocó con la solidez defensiva del equipo de Juan Pablo Vojvoda y la figura de Axel Werner. Rosario Central administró la ventaja, movió la banca con los ingresos de Facundo Mallo y Franco Cervi para cerrar el partido y contó con las intervenciones de Fernando Muslera para no sufrir una diferencia mayor.

En el epílogo del encuentro volvió la polémica por un cabezazo de Gaich que impactó en la mano de Ovando sin que el árbitro Darío Herrera ni el VAR señalaran la pena máxima. Ya en tiempo de descuento y con Muslera jugado en el área rival buscando la heroica en la última pelota parada, Julián Fernández liquidó la historia de contragolpe desde mitad de cancha con el arco desguarnecido para sellar el triunfo auriazul.