Quién se va a la B hoy en el fútbol argentino: así está la tabla del descenso el lunes 5 de octubre de 2026

La temporada 2026 del fútbol argentino entró en su tramo decisivo y la lucha por evitar el descenso se encuentra al rojo vivo. Con cada vez menos fechas por disputar, los equipos de la parte baja necesitan sumar para escapar de la zona roja y mantenerse en la Primera División. Una situación que cada vez se va haciendo más angustiosa, dado que el margen se achica.

{{{htmlAmp}}}

Este lunes 5 de octubre, los dos equipos que hoy están perdiendo la categoría son Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata. El conjunto cordobés continúa en una situación límite, mientras que el elenco marplatense quedó muy comprometido después de perder ante Huracán.

Cómo está la situación de los equipos que se irían hoy a la B en Argentina

El equipo que actualmente ocupa el último lugar es Estudiantes de Río Cuarto. El León continúa sin poder ganar y atraviesa una temporada muy complicada. El conjunto cordobés acumula apenas dos victorias en lo que va de 2026, un registro que explica su delicada situación en la pelea por la permanencia.

La campaña de Estudiantes de Río Cuarto es preocupante y el margen de error es cada vez menor. Los malos resultados lo mantienen en el fondo de la tabla y obligado a sumar de manera urgente en las próximas jornadas para intentar salir de la zona de descenso.

La situación de Aldosivi también empeoró este fin de semana. El Tiburón perdió 1-0 ante Huracán y no pudo sumar en su visita al conjunto de Parque Patricios. La derrota dejó al equipo marplatense muy complicado y sin margen para seguir dejando puntos en el camino.

El conjunto dirigido por su actual cuerpo técnico necesita reaccionar cuanto antes para escapar de los últimos puestos. Cada jornada que pasa sin sumar aumenta la presión y lo acerca cada vez más a la pérdida de categoría.

Aldosivi perdió con Huracán.

Así está la pelea por no descender

Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi son, al cierre de esta fecha, los dos equipos que aparecen en la zona de descenso. Por detrás de ellos se encuentran otros clubes que todavía no pueden relajarse y que necesitan seguir sumando para evitar quedar atrapados en la pelea por la permanencia.

Con varias fechas todavía por delante, la definición promete ser apasionante. Los equipos comprometidos deberán aprovechar cada oportunidad para sumar puntos y evitar que la lucha por no descender se convierta en una realidad cada vez más difícil de revertir. Por ahora, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi son los dos equipos que se estarían yendo a la B, pero la tabla puede cambiar rápidamente en las próximas jornadas.

La tabla anual del 2026 en el fútbol argentino

Así está la tabla anual 2026 del fútbol argentino.

La tabla del promedio