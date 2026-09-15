Ver fútbol argentino en Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

El fútbol argentino se vive con una pasión impresionante, pero durante los últimos años miles de hinchas han caído en la tentación de seguir a sus equipos mediante plataformas clandestinas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Aunque a primera vista estas opciones prometen transmisiones gratuitas y accesibles, la realidad detrás de las pantallas representa una grave amenaza. Detrás de estos reproductores informales opera una compleja red criminal que pone en constante riesgo la seguridad digital de los fanáticos, sus datos bancarios y su intimidad personal, además de perjudicar la sostenibilidad del deporte.

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El riesgo legal de las plataformas piratas

Recientemente, un operativo judicial liderado por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro desmanteló y bloqueó más de 300 dominios ilegales que retransmitían partidos sin autorización. Las investigaciones forenses confirmaron que páginas como Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV o Magis TV no son servicios solidarios, sino fachadas de organizaciones criminales orientadas al lucro ilícito.

Al acceder a estas plataformas, los usuarios resultan expuestos a ventanas emergentes compulsivas donde el 90% del contenido promociona apuestas clandestinas, pornografía no regulada e incluso material de abuso infantil. De forma paralela, durante la navegación se inyectan silenciosamente programas maliciosos, spyware y troyanos en segundo plano.

Estos códigos maliciosos permiten a los ciberdelincuentes tomar el control del dispositivo, sustraer credenciales bancarias y robar archivos privados para ejecutar posteriores extorsiones. Con más de 97 millones de visitas mensuales registradas en el país, la piratería en Argentina alcanzó cifras alarmantes que alimentan directamente estas redes delictivas.

Liga argentina de fútbol masculino. (Crédito de foto: Getty Images)

¿Dónde ver el fútbol argentino de manera legal?

Para disfrutar de la Liga Profesional con óptima calidad de imagen y sin poner en riesgo la privacidad del hogar, existen alternativas oficiales plenamente reguladas. La opción legal para seguir el torneo de primera división en Argentina es adquirir el Pack Fútbol, el servicio que reúne los canales premium ESPN Premium y TNT Sports, ofreciendo coberturas en vivo, programas de debate y resúmenes exclusivos de cada jornada.

Este paquete se puede contratar mediante operadores autorizados de televisión por cable o streaming como Flow, DGO y Telecentro Play. Una vez activo, los encuentros se pueden sintonizar en televisores o desde dispositivos móviles como teléfonos, tablets y computadoras a través de sus aplicaciones oficiales. De este modo, elegir canales autorizados garantiza transmisiones fluidas sin interrupciones, protege los datos informáticos del usuario y respalda la sustentabilidad del fútbol argentino.