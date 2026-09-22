El DT de la Selección Argentina de boxeo lapidó a la gestión de Javier Milei por falta de inversión: "Pido a gritos"

El boxeo argentino no está exento de la crisis y, como sucedió con tantos deportistas a lo largo de los Juegos Suramericanos, también hubo declaraciones fuertes con respecto a la inversión en el deporte por parte del gobierno de Javier Milei. En este caso, quien habló fue Daniel González, entrenador del seleccionado nacional de la disciplina que participó en la competencia en la que se consiguieron varias medallas, pero no pudieron quedarse con las de oro. En una entrevista reciente, el entrenado contó lo que siente sobre esta cuestión y por qué motivo otros países lo lograron.

{{{htmlAmp}}}

La crisis económica golpeó fuerte al boxeo en los Juegos Suramericanos y el palazo a la gestión Milei

En total fueron nueve preseas las que el equipo argentino cosechó en el torneo (cuatro de plata y cinco de bronce). Sin dudas, quedó la espina de no haber podido llegar o ganar las respectivas finales que se disputaron, pero igualmente dejaron todo arriba del ring. Como muchos otros, lo hicieron con garra y corazón enfrentando a rivales de países en los que hay mayor inversión. "Lo que sí pido a gritos por favor que se pueda tener las mínimas condiciones para preparar a los chicos argentinos", esbozó González en diálogo con Radio La Red. "La inversión de Brasil es de 2 millones y medio de dólares anuales", agregó al respecto dejando en claro que hay una desventaja marcada.

Por otro lado, también se mostró feliz por lo hecho y lo destacó como "muy meritorio" por el crecimiento del equipo, la calidad técnica y táctica que tuvieron. "En Sudamérica el boxeo tiene un nivel muy elevado, empezando con potencias como Brasil y Venezuela". También el técnico sabe que sus boxeadores y boxeadoras necesitan roce internacional, que es lo que "está faltando" para el desarrollo de los jóvenes. A su vez, culminó con una frase con la que demostró lo que significa esta competencia para él y los protagonistas: "Me vine triste porque tenía unas ganas enormes de cantar el himno con nuestra gente. Me quedé con una angustia, porque dejamos el alma y quería escucharlo.

Cómo le fue al boxeo argentino en los Juegos Suramericanos 2026

En cuanto a la rama femenina, las cinco representantes sumaron medallas. Tatiana Flores (51kg) y Luz Arancibia (57kg) se quedaron con la de bronce, mientras que Melanie Martínez (54kg), Lucia Muello (65kg) y Lorena Balbuena (75kg) ganaron la de plata. A nivel masculino, Santiago Tulian (55kg), Mateo Tavarone (70kg) y Enzo Gallardo (+90kg) sumaron tres de bronce, mientras que Santiago Celes (60kg) quedó segundo y ganó una más de plata. Por su parte, Nahuel Roldán (80kg) y Pedro Arjona (90kg), no pudieron ganar preseas.

Daniel González, entrenador del seleccionado argentino de boxeo

Este certamen sirvió también como antesala pensando en los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Los Ángeles en 2028. El año próximo habrá dos certámenes clasificatorios a dicha competencia, por lo que sin dudas es importante que los púgiles tengan el rodaje necesario. Tanto el Campeonato Mundial como las Eliminatorias Continentales en América, Asia, África, Europa y Oceanía, se llevarán a cabo en 2027 para otorgar plazas para los JJOO. Lo mismo sucederá con el clasificatorio y el Repechaje que se desarrollarán en 2028.