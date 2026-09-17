Ganó dos medallas de oro en los Suramericanos, fue a los Juegos Olímpicos y lapidó a Milei: "Necesitamos plata"

Fernanda Russo volvió a subirse a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la tiradora argentina consiguió la medalla dorada en la prueba de rifle a 10 metros y, al igual que en la modalidad mixta junto a su compañero Julián Gutiérrez, repitió el título alcanzado en las ediciones de Cochabamba 2018 y Asunción 2022. Una vez terminada su participación, la cordobesa de 26 años aprovechó una entrevista con TyC Sports para poner el foco en las dificultades que atraviesan los atletas amateurs, exponiendo el crítico momento que atraviesa el deporte nacional debido a la crisis económica y el desfinanciamiento durante el Gobierno de Javier Milei.

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Visiblemente emocionada, Russo se refirió a la situación que vive gran parte de los deportistas argentinos que están compitiendo en los Juegos Suramericanos y dejó un contundente mensaje: "Es muy triste la situación que está viviendo ahora el deporte amateur. El medallero es mentiroso, estamos donde estamos sólo porque los argentinos tenemos huevos y ovarios. Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata".

Fernando Russo liquidó a Javier Milei por el desfinanciamiento del deporte: "Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata"

La cordobesa, quien también participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, destacó el esfuerzo de sus colegas y la importancia del apoyo del público para que sus disciplinas reciban mayor reconocimiento. "Les agradezco a todos los que nos están mirando atrás de la pantalla, a este deporte que no tiene tanta visibilidad, pero tiene un montón de garra y esfuerzo atrás. Ojalá el día de mañana cuando esté del otro lado, pueda hacer algo para ayudar a las generaciones futuras", expresó.

En ese sentido, la atleta volvió a mencionar la necesidad de contar con un respaldo económico más sólido por parte del Estado. "Nos falta un montón de Cindor para poder determinar qué es lo que vale o cuánto es lo que vale la garra que le pone un deportista amateur en Argentina", sostuvo. Al mismo tiempo, agradeció el acompañamiento que recibe en la actualidad: "Le damos las gracias al ENARD y al Ejército Argentino que hoy en día es mi principal sostén".

Durante la entrevista, Russo insistió con su pedido de recuperar el 1% de lo recaudado por las empresas de telefonía celular para financiar de forma autónoma al ENARD "Si este es el espacio de visibilidad donde les puedo pedir por favor que pensemos en volver a poner el 1% para el desarrollo deportivo, ojalá que sirva" manifestó. La tiradora también cuestionó la relación entre los resultados obtenidos por los atletas argentinos y el apoyo que reciben. “Entendemos que el deporte no es una política pública de prioridad y se entiende, pero también tenemos que entender cuánto es el sueldo de una persona que legisla”, afirmó.

Fernanda Russo, tricampeona de los Juegos Suramericanos

La nueva conquista llegó en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros, disputada en el Centro Internacional de Tiro Deportivo de Recreo, en el área metropolitana de Santa Fe. Russo obtuvo 249.1 puntos y superó a la brasileña Geovana Meyer, que alcanzó 246.7, y a la peruana Sara Vizcarra, tercera con 225.5. La argentina Lola Sánchez terminó en el cuarto puesto, con 205.2.

Este título se sumó al que Russo había conseguido el martes junto a Julián Gutiérrez en la modalidad mixta por equipos de rifle de aire a 10 metros, con un registro de 498.4 puntos. De esta manera, la cordobesa acumuló dos medallas doradas en Santa Fe y extendió su racha a seis oros consecutivos en los Juegos Suramericanos.

La tiradora ya había sido campeona en Cochabamba 2018 y Asunción 2022. Con sus resultados en Santa Fe, se convirtió en tricampeona suramericana consecutiva y ratificó su continuidad en la disciplina, con la mira puesta en el próximo ciclo olímpico. "Sexto oro consecutivo en Juegos Suramericanos. Un broche de oro para empezar este camino a Los Ángeles, muy feliz", expresó Russo tras su nueva consagración.