Renunció a su viaje de egresados a Bariloche para representar a la Argentina y quedó a un paso del oro en los Suramericanos

La historia de Micaela Lopetegui, la patinadora de 17 años que no fue a su viaje de egresados para representar a Argentina en los Juegos Suramericanos 2026.

La argentina Micaela Lopetegui (17 años) se quedó con el segundo puesto en la primera ronda de patinaje artístico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tras renunciar a su viaje de egresados a Bariloche para competir, la deportista sumó 61,78 puntos en Rosario y quedó perfilada para pelear la medalla de oro.







El resultado tuvo además un significado especial para la joven patinadora, que decidió resignar el viaje de egresados a Bariloche junto a sus compañeros para poder representar a la Argentina en la competencia. En diálogo con TyC Sports, la joven patinadora explicó por qué tomó esa decisión: "Es una aventura súper linda para vivir con tu colegio y tus amigos. Pero esto yo no lo cambio por nada. La felicidad y la pasión que yo sentí haciendo ese programa no las puedo explicar. Se me llenan los ojos de lágrimas, no lo puedo creer. El haberlo vivido ahí es algo inolvidable para mí. No lo cambio por nada. De verdad, es algo impresionante y muy hermoso. Me va a quedar para toda la vida", dijo.

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Micaela Lopetegui, segunda en el programa corto de patinaje artístico en los Juegos Suramericanos 2026: "Inolvidable y hermoso"

La joven nacida en Buenos Aires obtuvo 61,78 puntos y quedó apenas por detrás de la chilena Josefa Ramos Mondaca, que con 62,60 logró la medalla de oro. La otra representante argentina en la prueba, Valentina Longo, finalizó tercera con 50,99 puntos. De esta manera, Micaela quedó a una buena posición de cara a la definición de la competencia, que continuará con el programa largo.

La patinadora también contó sus sensaciones al encontrarse con un estadio colmado. "Cuando me fui a entrar en calor, estaba bastante lleno de gente. Pero cuando salí a la pista, estaba el estadio lleno y fue una locura ver tanta gente. Es hermoso. Realmente fue muy lindo", expresó sobre el recibimiento que tuvo en Rosario.

Competir como local también tuvo un valor especial para Lopetegui, quien pudo contar con el acompañamiento de sus seres queridos durante una competencia que esperaba desde hacía años. "Es hermoso poder estar en mi país, con mi familia que me pudo venir a ver en algo tan importante. Desde que arranqué a patinar, quise estar acá para cumplir uno de mis sueños. El que pueda estar mi familia, mi profesora, todo un público alentándome, es algo inolvidable y hermoso", señaló.

La joven llega además con importantes antecedentes recientes: fue campeona nacional y panamericana en 2025 y 2026, y ahora buscará completar su participación en los Juegos Suramericanos con una medalla. Luego de finalizar segunda en el programa corto, Lopetegui volverá a presentarse este martes 15 de septiembre desde las 10 horas, cuando dispute la prueba larga del patinaje artístico.