Sudáfrica confirmó el XV para enfrentar a Los Pumas: todo el poderío para no tener sorpresas

Sudáfrica confirmó la formación para recibir a Los Pumas: pack poderoso y experiencia en los backs.

Los Pumas sueñan con obtener el Rugby Championship y este sábado tendrán el primer duelo ante Sudáfrica, el mejor equipo del mundo que irá con su habitual poderío. Rassie Erasmus, coach de los Springbocks, confirmó la formación con dos cambios con respecto al último partido ante All Blacks y el regreso de un histórico en el estadio Kings Park, en Durban.

Después de la goleada 43-10 en condición de visitante ante Nueva Zelanda, el entrenador quedó conforme con el juego de su equipo en Wellington. Una de las modificaciones será el retorno a la titularidad de Eben Etzebeth, jugador con más presencias en la historia del seleccionado sudafricano (135), quien ingresará en la segunda línea en lugar del lesionado Lood de Jager, quien padeció un problema muscular.

Por otro lado, Erasmus, que la pasada semana elogió el nivel de Los Pumas, dispuso que Damian de Allende sustituya al también lesionado Aphelele Fassi, pero que ocupe su habitual puesto de centro, por lo que Damian Willemse, de gran partido ante All Blacks y una de las figuras de la cancha, pasará a jugar de fullback.

Luego, el pack será el mismo que salió desde el inicio ante los oceánicos y que se destaca por su tremenda capacidad física, con Siya Kolisi como capitán, y Pieter-Steph du Toit y Jasper Wiese completando la tercera línea. En los backs, la pareja de medios volverá a ser Cobus Reinach y el joven Sacha Feinberg-Mngomezulu, que viene demostrando su gran talento, mientras que Cheslin Kolbe será uno de los wings.

La formación de Sudáfrica vs. Los Pumas, por el Rugby Championship

1-Ox Nche, 2-Malcolm Marx, 3-Thomas du Toit, 4-Eben Etzebeth, 5-Ruan Nortje, 6-Siya Kolisi, 7-Pieter-Steph du Toit, 8-Jasper Wiese; 9-Cobus Reinach,10-Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11-Ethan Hooker, 12-Damian de Allende, 13-Canan Moodie, 14-Cheslin Kolbe, 15-Damian Willemse.

Suplentes: 16-Jan-Hendrik Wessels, 17-Boan Venter, 18-Wilco Louw, 19-RG Snyman, 20-Kwagga Smith, 21-Morne van den Berg, 22-Manie Libbok, 23-Andre Esterhuizen.

Qué necesitan Los Pumas para salir campeones del Rugby Championship

Luego del gran triufo 28-26 frente a Australia en Sídney, Los Pumas quedaron en el último puesto con nueve puntos, a dos unidades del líder Australia, pero con chances de ganar el Rugby Championship, situación que nunca pudieron alcanzar desde que ingresaron a la competencia. Como los All Blacks y Sudáfrica tienen 10 puntos, Argentina deberá ganar en Durban y en Twickenham para tener chances matemáticas e, idealmente, llevarse triunfos con punto bonus ofensivo (tres tries más que tu rival).

Más allá de esta situación, los argentinos también deberán aguardar resultados, ya que, aún ganando 10 puntos por dos triunfos ante Sudáfrica, si Nueva Zelanda o Australia ganan los dos partidos, no les alcanzará para levantar el trofeo. Es decir, el mejor panorama sería que Australia y Nueva Zelanda se repartan las victorias o que empaten algunos de los partidos entre ambos.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

La ventana de noviembre