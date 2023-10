Mundial de Rugby: con quién y cuándo jugarán los Pumas la semifinal

Los Pumas tienen rival y fecha confirmados para el duelo de semifinales del Mundial de Rugby Francia 2023. A quién enfrentarán, en qué horario y todo lo que hay que saber.

Los Pumas eliminaron a Gales en los cuartos de final del Mundial de Rugby Francia 2023 y tienen rival definido para la semifinal. El elenco dirigido por Michael Cheika jugó un verdadero partidazo y se impuso por 29 a 17 en una jornada histórica para el mencionado deporte para meterse entre los cuatro mejores del torneo. Ahora, el conjunto a vencer será nada más y nada menos que Nueva Zelanda, que dejó en el camino a Irlanda.

Los All Blacks también protagonizaron un cotejo espectacular contra los irlandeses y se impusieron 28 a 24 para quedar a un paso del duelo decisivo. Sin embargo, antes tendrán que verse las caras con el Seleccionado nacional que dejó en claro que es uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo aunque no sea nada fácil. Mientras tanto, los otros semifinalistas se definirán este domingo 15 de septiembre entre Inglaterra vs. Fiji y Francia vs. Sudáfrica.

Cuándo juegan Los Pumas vs. All Blacks: día, hora, TV en vivo y streaming

El partido será el viernes 20 de octubre a las 16:00 de Argentina. El duelo será transmitido en vivo en la televisión por la TV Pública y ESPN. En tanto, el streaming online irá por sus respectivas plataformas Cont.ar y Star+, además de otras opciones como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Por otro lado, los ganadores entre Inglaterra vs. Fiji y Francia vs. Sudáfrica se verán las caras el sábado 21 de octubre a las 16:00. Por otro lado, los finalistas definirán al campeón del mundo una semana después y los Pumas mantienen viva la ilusión de llegar a dicho compromiso de la mano de Michael Cheika. Claro que, primero tendrán la difícil tarea de eliminar a Nueva Zelanda en la semifinal para lograr un hecho inédito en la historia. Cabe destacar que alcanzaron las semis tanto en 2007 como en 2015 y en ambas ocasiones quedaron en la puerta de pasar de ronda.

El milagroso tackle de Moroni que sirvió para ganar

Los Pumas lograron dar vuelta el marcador contra Gales a los 67 minutos. Después de tanto ir de salidas del line, Joel Sclavi comandó el maul y anotó el try, que Boffelli convirtió para dejar el partido 19-17 a favor de Los Pumas. Sin embargo, los británicos tuvieron una chance inmejorable para volver a adelantarse, pero apareció la actitud de un salvador que quedará en la historia por su brillante acción.

A los 74 minutos, Gales, con más empuje que juego, perforó, encontró un hueco y cuando Rhamys Sammit estaba por apoyar sobre la línea izquierda, Matías Moroni metió un tackle inolvidable, a centímetros del in-goal. Como si fuera poco, el tackle mandó afuera al gales y Argentina repuso desde el line para luego respirar con una gran patada de Bazán Vélez. Finalmente, los de Cheika se alzaron con la victoria y avanzaron de ronda.

Los Pumas en el Mundial de Francia 2023

Grupo D: