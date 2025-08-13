Los Pumas vs. All Blacks: duelo clave para el ranking de World Rugby y para romper una racha

Los Pumas reciben a Nueva Zelanda por el Rugby Championship en lo que será un partido clave de cara al Mundial 2027.

Los Pumas debutarán este sábado ante los All Blacks en lo que será la última edición del tradicional Rugby Championship 2025, pero tendrá otros condimentos extra: el partido será clave para el ranking de World Rugby de cara al Mundial de Australia 2027 y, además, es la gran oportunidad de vencer a los oceánicos por primera vez en la historia en el territorio local.

En diciembre de este 2025 se realizará el sorteo para la Copa del Mundo, con seis cabezas de serie de los primeros ocho ubicados en el ranking. Después de haber finalizado el 2024 en el quinto puesto, las dos derrotas frente a Inglaterra en la pasada venta de julio hicieron que Los Pumas cayeran al séptimo lugar, es decir, quedando afuera del selecto grupo de mejores clasificados.

A priori, Nueva Zelanda, por estructura y historia, tiene una leve ventaja para llevarse los partidos en Córdoba y Buenos Aires, y por cómo llega Argentina. Sin embargo, el equipo de Felipe Contepomi necesita victorias para volver a escalar posiciones en el ranking y ya demostró la pasada temporada, en la victoria en Wellington, que puede imponerse con argumentos sobre los neozelandéses.

En caso de que los argentinos derroten a los All Blacks y que Australia caiga ante Sudáfrica, Los Pumas pasarán inmediatamente al sexto puesto del ranking. Otra particularidad es que, si Nueva Zelanda vence a Argentina, por cualquier diferencia, y los sudafricanos empatan o pierden contra los Wallabies, los mahoríes quedarán en el primer lugar, superando a los Springboks.

Ambos encuentros con los de negro serán de suma importancia, pero no decisivos de cara a obtener la mejor clasificación posible antes del sorteo. Después de esta serie de partidos, al conjunto "Albiceleste" le quedarán siete Test Matches más oficiales, en los que podrá seguir sumando para la tabla: 4 por el Rugby Championship y 3 por la ventana de noviembre.

¿Cómo está el ranking de World Rugby hoy?

Sudáfrica - 92.78. Nueva Zelanda - 92.06. Irlanda - 89.83. Francia - 87.82. Inglaterra - 87.64. Australia - 82.08. Argentina - 82.05. Escocia - 81.57. Fiji - 80.50. Italia - 77.77.

Los Pumas, a romper la mala racha contra los All Blacks

La Selección nacional contará con una gran chance en el estadio Mario Alberto Kempes. Parte del mismo grupo de jugadores que logró vencer por primera vez en la historia a Nueva Zelanda en condición de visitante, en la histórica victoria en 2020, podría hacer lo propio pero de local. De las 17 visitas que los All Blacks hicieron a nuestro país, el equipo argentino nunca pudo ganar y la oportunidad que más cerca Argentina estuvo de ganar fue en 1985, cuando el partido termino 21-21.

Incluso, desde aquella vez, los hombres de negro obtuvieron 27 triunfos consecutivos contra el seleccionado "Albiceleste". Sin embargo, en 2001, en un estadio Monumental repleto con 55 mil eprsonas, Argentina estuvo a un paso de ganar: ya sobre la hora, cuando Argentina ganaba 20-17, Nueva Zelanda sorprendió con un tremendo contraataque y Scott Robertson, acutal coach de los All Blacks, anotó el try que cerró la historia 24-20 y para los visitantes. Con estos antecedentes, y con la victoria conseguida en 2024, Los Pumas tienen de dónde alimentarse para romper el maleficio una vez por todas.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. All Blacks: 16 de agosto (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba).

Los Pumas vs. All Blacks: 23 de agosto (Estadio José Amalfitani, Buenos Aires).

Los Pumas vs. Australia: 6 de septiembre (Townsville).

Los Pumas vs. Australia: 13 de septiembre (Sydney).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

Ventana de noviembre