Los Pumas: con varios cambios, Contepomi anunció el equipo para golpear a Sudáfrica en el Rugby Championship

Los Pumas: formación confirmada para dar el golpe ante Sudáfrica y luchar por el Rugby Championship.

En el aniversario 50° de la creación de Los Pumas, la Selección Argentina se medirá ante Sudáfrica por el Rugby Championship 2025 con su XV de gala en la actualidad. El entrenador, Felipe Contepomi, confirmó la formación que estará desde el inicio el sábado 27 de septiembre en Durban desde las 12.05, con tres cambios con respecto al equipo que derrotó a Asutralia.

Después del buen rendimiento que demostró el equipo en la victoria en Sídney, el coach argentino sorprende con los ingresos de Franco Molina y Lucas Paulos en la segunda línea, mientras que Pablo Matera regresa a la titularidad después de haber estado en el banco de suplentes frente a los Wallabies. El resto de la formación no sufrirá cambios y los backs serán los mismos que vienen demostrando buena cohesión en defensa y en ataque. Si bien se especulaba con el posible retorno de Tomás Albornoz, que se recuperó de una fractura en su mano, Felipe optó por darle la confianza de la conducción a Santiago Carreras, quien tuvo una destacada actuación en el pasado Test Match con los oceánicos y hará pareja de medios con Gonzalo García.

En las puntas, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras hoy parecen ser fijas del equipo, ya que con sus destrezas individuales, sobre todo en la disputa de kicks y en la defensa, le sacan una pequeña ventaja a sus competidores por el puesto. Como fullback, Juan Cruz Mallía volverá a ser el dueño del fondo de la cancha, mientars que Santiago Chocobares y Lucio Cinti continúan como los centros.

En la primera línea de Los Pumas, Contepomi parece haber encontrado una terna confiable, ya que Mayco Vivas, el capitán Julián Montoya y Joel Sclavi vuelven a jugar por tercera vez consecutiva. En la tercera, el "Vikingo" Marcos Kremer acompañará a Matera y, como octavo, Joaquín Oviedo le ganó la pulseada a Juan Martín González.

La formación de Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship

1-Mayco Vivas, 2-Julián Montoya (C), 3-Joel Sclavi, 4-Franco Molina, 5-Lucas Paulos, 6-Pablo Matera, 7-Marcos Kremer, 8-Joaquín Oviedo; 9-Gonzalo García, 10-Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12-Santiago Chocobares, 13-Lucio Cinti, 14-Rodrigo Isgró, 15-Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Pedro Rubiolo, 21- Juan Martín González, 22- Simón Benítez Cruz, 23- Tomás Albornoz.

La formación de Sudáfrica vs. Los Pumas

El bicampeón del mundo, por su parte, irá con todo su poderío físico disponible. Tras la goleada 43-10 en condición de visitante ante Nueva Zelanda, el entrenador Rassie Erasmus realizará dos modificaciones en el XV, con los regresos de Eben Etzebeth y el centro Damian de Allende

1-Ox Nche, 2-Malcolm Marx, 3-Thomas du Toit, 4-Eben Etzebeth, 5-Ruan Nortje, 6-Siya Kolisi, 7-Pieter-Steph du Toit, 8-Jasper Wiese; 9-Cobus Reinach,10-Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11-Ethan Hooker, 12-Damian de Allende, 13-Canan Moodie, 14-Cheslin Kolbe, 15-Damian Willemse.

Suplentes: 16-Jan-Hendrik Wessels, 17-Boan Venter, 18-Wilco Louw, 19-RG Snyman, 20-Kwagga Smith, 21-Morne van den Berg, 22-Manie Libbok, 23-Andre Esterhuizen.

Qué necesitan Los Pumas para salir campeones del Rugby Championship

Los Pumas quedaron en el último puesto con nueve puntos tras el triunfo frente a Australia, pero con chances de ganar el Rugby Championship, situación que nunca pudieron alcanzar desde que ingresaron a la competencia. Como los All Blacks y Sudáfrica tienen 10 puntos, Argentina deberá ganar en Durban y en Twickenham para tener chances matemáticas e, idealmente, llevarse triunfos con punto bonus ofensivo (tres tries más que tu rival).

Más allá de esta situación, los argentinos también deberán aguardar resultados, ya que, aún ganando 10 puntos por dos triunfos ante Sudáfrica, si Nueva Zelanda o Australia ganan los dos partidos, no les alcanzará para levantar el trofeo. Es decir, el mejor panorama sería que Australia y Nueva Zelanda se repartan las victorias o que empaten algunos de los partidos entre ambos.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

