Los Pumas, con muchas sorpresas en el XV contra Sudáfrica: un debut y cambios posicionales

Los Pumas tendrán revancha este sábado ante Sudáfrica tras el golpazo del pasado fin de semana y Felipe Contepomi tomó decisiones para la última fecha del Rugby Championship en Londres. El entrenador del seleccionado argentino de rugby confirmó el XV con siete cambios con respecto al último partido en Durban y un par de modificaciones posicionales, en la búsqueda de finalizar el torneo con otra imagen.

La modificación más destacada es la de Gerónimo Prisciantelli como apertura, ya que su ingreso genera un "efecto dominó" en otras posiciones. El jugador formado en CASI, de 26 años, que ya disputó 7' minutos con la camiseta de Los Pumas, reemplazará a Mateo Carreras, ya que Santiago Carreras pasará a jugar de fullback y Juan Mallía irá a jugar como wing, una de las sorpresas del equipo.

Otra de las determinaciones importantes que tomó Contepomi es que el otro conductor del equipo será Simón Benítez Cruz. El medio scrum de Tarucas ocupará el lugar de Gonzalo garcía, pieza clave en el conjunto argentino, pero que no estará disponible para este encuentro despupes del golpe que sufrió en la cabeza sobre el final del partido ante los Springbocks.

Gerónimo Prisciantelli debutará desde el inicio con la 10 de Los Pumas.

Por otro lado, Santiago Grondona tendrá su primera oportunidad como titular en la competencia jugando como octavo en lugar de Joaquín Oviedo, jugador que parece haberse ganado el puesto de forma definitiva en lo que va del 2025 pero que estará entre los suplentes esta vez. Además, otros que regresan al titularidad son Pedro Rubiolo (x Lucas Paulos) en la segunda línea, Guido Petti también en la segunda por Franco Molina y Bautista Delguy en el otro wing por Rodrigo Isgró.

“Sabemos que tenemos un desafío durísimo. Tuvimos una buena semana corta de entrenamiento y la posiblidad de jugar contra los bicampeones del mundo en Twickenham no es menor. Venimos de cinco semanas juntos, la competencia es ardua. Muchos jugadores han competido muy bien todo este tiempo y creemos que por frescura y por estrategia ésta es la mejor combinación para el fin de semana", expresó Contepomi sobre el equipo que eligió para el Test Match.

Formación de Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship

Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wegner, Francisco Coria, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

Formación de Sudáfrica vs. Los Pumas

Sudáfrica: Damian Willemse; Cheslin Kolbe, Canan Moodie, Damian de Allende e Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (c); Ruan Nortje y Eben Etzebeth; Thomas du Toit, Malcolm Marx y Ox Nché.

Suplentes: Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

La ventana de noviembre