Llegó con Gallardo a River, jugó el Mundial, es uno de los borrados y se iría a un equipo con varias "estrellas"

Un jugador que llegó de la mano de Marcelo Gallardo a River Plate y actualmente forma parte de los borrados del plantel está muy cerca de emigrar al fútbol de Europa. Después de ocho meses en la institución, Kendry Páez aparece en el radar de un equipo del Viejo Continente que está armando un conjunto que ya cuenta con algunas "estrellas". El ecuatoriano, que sumó sólo 11 minutos en cancha en el Mundial 2026 de la mano de Sebastián Beccacece, podría irse a la brevedad de Núñez.

Lo cierto es que al no tener lugar con Eduardo "Chacho" Coudet y tampoco haber cumplido con lo establecido entre el "Millonario" y el Chelsea, el exhombre de Independiente del Valle está lejos de salir al verde césped. Por este motivo, los "Blues" -dueños de su pase- buscan que tenga rodaje en otro club. El apuntado en las últimas horas es el Trabzonspor de Turquía, que hace pocas semanas incorporó a Mohamed Salah y va por otros nombres importantes.

Por qué Kendry Páez puede dejar River para jugar al lado de Mohamed Salah

El plan del club turco es rodear a la leyenda egipcia de otros cracks para dar pelea en todos los frentes en la temporada venidera. De hecho, Páez es uno de los apuntados después de incorporar al arquero camerunés André Onana, cedido del Manchester United de Inglaterra y que el delantero uruguayo Darwin Núñez esté muy cerca de ser refuerzo proveniente del Al-Hilal de Arabia Saudita a préstamo. La idea con el joven que hoy está entre los marginados es que tenga el lugar que no tuvo en River desde su llegada a comienzos del Torneo Apertura 2026.

En cuanto a lo acordado entre el "Millonario" y el Chelsea, la joya ecuatoriana tenía que cumplir con el 50% de los partidos del semestre para que desde Inglaterra no ejecuten la cláusula de repesca. Sin embargo, ante las pocas presencias y la decisión de la dirigencia de dejarlo marginado, los "Blues" contarán nuevamente con él para buscarle club. Después de marcar sólo un gol y brindar una única asistencia en 14 encuentros disputados, el pase de Kendry Páez por la "Banda" quedará para el olvido y podría tener nuevo destino en este mercado de pases.

Kendry Páez podría seguir su carrera en el Trabzonspor de Turquía

Los números de Kendry Páez en River

Partidos jugados : 14.

: 14. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 1.

: 1. Minutos jugados : 461'.

: 461'. Títulos: no ganó.

Cómo está la situación de los borrados en River

Hay varios jugadores que ya se fueron y tienen destino confirmado: Ian Subiabre (Tigre), Kevin Castaño (Atlético Mineiro), Maximiliano Salas (Independiente Rivadavia de Mendoza), Santiago Lencina (Burgos de España) y Alex Woiski (rescindió su contrato). Por último, Juanfer Quintero acordó con la dirigencia su desvinculación, Maximiliano Meza se convirtió en refuerzo de Independiente, el chileno Paulo Díaz llegó al Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, Franco Armani regresó a Atlético Nacional de Colombia y Facundo Colidio fue vendido al Vasco Da Gama de Brasil completando así las bajas en el mercado de pases. Por otro lado, Kendry Páez, Matías Galarza Fonda, Matías Viña, Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo todavía no definieron su futuro.