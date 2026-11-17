El volante nuevamente se quedó afuera de una convocatoria de la Argentina y Scaloni tuvo que responder por qué no lo convoca.

Si se repasa la lista de jugadores convocados a la Selección Argentina, es posible apreciar algunas ausencias, pero hay una que sobresale de gran manera, y mucho más después del Mundial: Rodrigo De Paul. Esto generó una sorpresa entre los hinchas, al punto de que la consulta llegó a manos del propio Lionel Scaloni, quien tuvo que confirmar el motivo de la decisión de dejar de lado al volante en las últimas dos fechas FIFA que se disputaron.

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Tanto en la de octubre como en la de noviembre, el volante del Inter Miami no recibió el llamado para representar a la Argentina y esto es algo que sorprende de gran manera, debido a que se encuentra en actividad. Sin embargo, son varios los motivos por los cuales se estaría llevando a cabo su ausencia dentro del conjunto argentino, al menos en esta parte de la temporada.

"Con Rodrigo hablé en la última convocatoria. Le dije lo que pensaba. Es un futbolista que nos ha dado un montón y que no tiene las puertas cerradas. Necesitamos la mejor versión de él. Sabe muy bien que estando al 100% y compitiendo todos los partidos es un futbolista importante", expresó el entrenador en conferencia de prensa. Esto permite pensar que su nivel en la MLS no es el deseado para afrontar los partidos que el seleccionado tiene por delante.

También hay un segundo motivo que permite entender que hay un proceso de recambio de nombres y que en el puesto de Rodrigo De Paul se están buscando nuevas alternativas para ver cómo se adaptan al peso de la Selección Argentina. "Ahora hemos decidido que vengan otros chicos y queremos ver otros jóvenes en su posición que también nos pueden aportar. Tiene que ser normal que estemos en la Selección y que vengan jóvenes. Hay que abrir las puertas y que se expriman a fondo haciendo lo que hacen en sus clubes", agregó.

Puede que el volante argentino regrese a las convocatorias de cara a los partidos correspondientes a la fecha FIFA de marzo de 2027, en caso de que haya mejorado su nivel y se termine el período de pruebas que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tiene en marcha. Todo en un contexto en el que se maneja la posibilidad de que haya un partido amistoso frente a Brasil en alguna parte del exterior.

La Selección Argentina piensa en Costa Rica: muchos cambios

El segundo partido de la gira de la Argentina por el país expondrá un duelo frente a Costa Rica, un rival de menor jerarquía que Uruguay y cuya formación inicial posiblemente esté marcada por la presencia de varios cambios. Aunque hay un detalle que se desprende y es el más importante de todos: el "Dibu" Martínez reúne grandes chances de volver a formar parte del arco en la provincia de Córdoba.

Se estima que el probable once del conjunto argentino sería el siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi o Mariano Troilo, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Valentín Barco; Matías Soulé o Franco Mastantuono, José Manuel López y Gianluca Prestianni.