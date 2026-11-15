La Selección Argentina piensa en Costa Rica: muchos cambios, asado, viaje a Córdoba y conferencia de Scaloni

La Selección Argentina ya dejó atrás la inmerecida derrota frente a Uruguay en La Bombonera y visualiza el duelo con Costa Rica en Córdoba. En este cotejo, que será el último del 2026, el entrenador Lionel Scaloni hará muchos cambios en el equipo y les dará oportunidades a los jugadores que habitualmente suman pocos minutos con la camiseta nacional.

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El director técnico nacional modificará por lo menos la mitad de la formación contra el débil conjunto centroamericano en el estadio Mario Alberto Kempes. Habrá variantes en todas las líneas, por lo que podrían tener sus chances desde el inicio o desde el banco de suplentes algunos integrantes del plantel como Agustín Giay, Román Vega, Ezequiel "Equi" Fernández, Mariano Troilo, Máximo Perrone, Valentín "Colo" Barco, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Matías Soulé y José Manuel "Flaco" López.

El plan de la Selección Argentina antes de cerrar el 2026 contra Costa Rica

El plantel de la "Albiceleste" se entrenó el sábado 14 de noviembre en el predio de la AFA en Ezeiza. Los que más minutos disputaron hicieron labores regenerativas en el gimnasio y posteriormente trabajaron con los fisioterapeutas del plantel profesional. En tanto, aquellos jugadores que ingresaron algunos minutos, junto a los que no tuvieron acción, llevaron a cabo ejercicios futbolísticos de 11 vs. 11 en el campo de juego, en tres bloques de 15 minutos. Incluso, trabajaron allí ciertos futbolistas de la Sub 20 para ir conociéndose con los de la Mayor.

Habrá muchos cambios en la Selección Argentina vs. Costa Rica.

El domingo 15 será el turno vespertino de la práctica a puertas cerradas desde las 18.30. Por la noche, habrá el típico asado en el predio que suele hacerse dos días antes de cada partido. Ya el lunes 16, el viaje a Córdoba está estipulado para las 10.30. Por último, con ambos horarios a confirmar todavía, hablará Scaloni en su última conferencia de prensa del año y se llevará a cabo el ensayo vespertino. Todo indica que el Kempes no estará lleno ni mucho menos, como sucedió contra Uruguay en la cancha de Boca Juniors.

La Selección Argentina cierra el 2026 ante Costa Rica: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto nacional recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.